Rinnovo Mbappe, ora trema il Milan: ore calde in casa Real Madrid

Ultima giornata di campionato in casa Milan. Il club rossonero è molto vicino allo scudetto, ma intanto c’è chi pensa al calciomercato.

La Serie A è ormai a poche ore dal termine, Inter e Milan sono a novanta minuti dalla conclusione ed i rossoneri partono avanti rispetto ai cugini in una spettacolare lotta scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha sorpreso tutti mettendo in mostra diversi giovani interessanti e offrendo un gioco spumeggiante. Sono diverse le pedine che hanno fatto la gioia dei tifosi rossoneri, tanti giovani in costante crescita.

Uno di questi, probabilmente la più grande rivelazione della stagione, è il giovane talento portoghese Rafael Leao. Il talento classe ‘99 è andato per la prima volta in carriera in doppia cifra, 11 gol e diversi assist spesso decisivi per la vittoria della squadra di Pioli. Le prestazioni di Rafa non sono passate inosservate ed il giocatore è addirittura nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Come riporta Marca il club campione di Spagna, rimasto scottato dalla vicenda Mbappe, è pronto a irrompere e realizzare una grande sessione di mercato. La squadra è attualmente con la testa alla finale di Champions League contro il Liverpool, ma la società, in condivisione con il tecnico italiano, è al lavoro per fare un gran mercato.

Milan, il Real punta il portoghese Leao

Il club spagnolo ha ormai chiuso il colpo Rudiger per la difesa, lavora ad uno tra Gaya e Marcos Alonso in difesa e soprattutto è alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Sfumati Mbappe ed Haaland, il Real considera inopportuni, visto la presenza di Benzema, i nomi di Kane e Lewandowski e vuole continuare sulla linea giovane.

La squadra di Ancelotti ha diversi giovani talenti, in costante crescita, ed ora nel mirino ha due obiettivi di livello mondiale. La società lavora sia a Rafael Leao del Milan che a Nunez del Benfica, due giocatori con caratteristiche diverse, ma entrambi con grandi margini di miglioramento. Secondo il quotidiano il Real Madrid ha un budget di oltre 200 milioni da investire nella prossima sessione di calciomercato.