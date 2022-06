“Non se l’aspettava”: Roma-Zaniolo, il retroscena preoccupa Mourinho

La Roma pensa al futuro e in bilico resta il rinnovo di contratto per Nicolò Zaniolo: il retroscena in merito a ciò preoccupa Mourinho

In ottica calciomercato e trasferimenti per la prossima stagione continua a circolare il nome di Nicolò Zaniolo. Che piace specialmente alla Juventus in Serie A, ma non solamente. Il giocatore ha comunque un contratto con la Roma fino al 2024, ma il retroscena preoccupa Mourinho.

È stato proprio Nicolò Zaniolo a portare la Roma sul tetto d’Europa, segnando il gol che ha permesso al club di vincere la Conference League. José Mourinho ha continuato a dargli fiducia ed è stato nella notte più importante ripagato nel migliore dei modi possibili. Vincendo un trofeo europeo.

Dopo quanto accaduto e vissuto a Tirana, allora, Nicolò Zaniolo si sarebbe aspettato subito un’offerta di rinnovo da parte della stessa Roma. A maggior ragione, forse, per la forza con cui il suo nome sta negli ultimi tempi circolando nell’ambito del calciomercato. Da ‘Sky Sport 24’ è così arrivato il retroscena su quanto sta avvenendo a Trigoria.

Calciomercato Roma, svelato retroscena importante sul futuro di Zaniolo: il giocatore avrebbe gradito l’immediata proposta di rinnovo

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, ai microfoni di ‘Sky Sport 24’, quindi: “Zaniolo non se l’aspettava da parte della Roma. Avrebbe gradito la proposta di rinnovo subito, specialmente dopo il gol segnato in finale di Conference League”. La rete della vittoria aveva fatto, perciò, credere a Zaniolo che la proposta di prolungare il contratto già esistente sarebbe stata immediata da parte della Roma.

Eppure, il club giallorosso ha scelto di prolungare i tempi e di rimandate tutti i colloqui sul futuro a settembre. Dopo la chiusura ufficiale del calciomercato. Decisione questa che avrebbe fatto storcere il naso al numero 22 della squadra guidata da José Mourinho. Al portoghese ora preoccupa quindi la possibilità che il giocatore possa dire addio prima del tempo.