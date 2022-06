Occhio Inter, boccone amaro per Lukaku: c’è la beffa per il belga

L’Inter lavora per riportare Lukaku a Milano, ma arriva la beffa per il belga: che batosta per il bomber, anche i tifosi si preoccupano.

Il ritorno a Stamford Bridge non è andato come sperava. E adesso, Romelu Lukaku è alla ricerca di autore, dopo un anno da comparsa nel Chelsea di Tuchel. Un qualcosa di difficile da digerire per il gigante belga, tornato a Londra con le stigmate del top player.

E invece, adesso, tocca fare tutto da capo. Soprattutto, nella speranza che nel futuro di Big-Rom torni a ripresentarsi l’Inter. D’altronde, Marotta e Ausilio farebbero di tutto per riportarlo a Milano, ma serve una mano e un’apertura all’operazione da parte del Chelsea.

Senza quella, l’operazione non si regge in piedi. E intanto, le notizie che arrivano dal Belgio non sono confortanti: in attesa di capire quale futuro lo attenderà, Lukaku ha alzato bandiera bianca, mentre era in campo con i Diavoli Rossi.

Inter, occhio a Lukaku: infortunio col Belgio e out dopo 25′ di gioco

Di scena con il suo Belgio nella gara di Nations League contro l’Olanda, l’ex attaccante dell’Inter è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli 25 minuti. Una doccia fredda per il belga, che è stato atterrato in malo modo dal centrale oranje, Nathan Aké, mentre era diretto a tutta velocità verso la porta avversaria.

Un contatto brutto e scomposto, che ha messo fuori gioco il potente attaccante dei Diavoli Rossi. Nel contatto con il difensore di proprietà del Manchester City, Lukaku ha subìto la peggio e ha rimediato un problema al piede che gli è costata la pronta sostituzione.

Una vera e propria beffa per Big-Rom, alla ricerca di morale e minuti con il suo Belgio dopo un anno complicato al Chelsea. E invece, il boccone amaro è servito per lui e i tifosi dei fiamminghi.