Real Madrid furioso, comunicato dopo una settimana dalla finale: il motivo

A una settimana dalla disputa della finale di Champions League, il Real Madrid si è espresso sui disordini accaduti all’esterno dello Stade de France tra tifosi.

I festeggiamenti della vittoria della Champions League da parte del Real Madrid ai danni del Liverpool non hanno oscurato l’accaduto all’esterno dell’impianto francese, adibito a ospitare la finale. Il caos per accedere all’impianto ha addirittura fatto posticipare l’inizio della gara, generando non soltanto malcontento ma anche stupore per una situazione evidentemente gestita non nella miglior maniera.

Il Real Madrid quest’oggi ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire alcuni punti rimasti irrisolti. È stata anche una denuncia nei riguardi dei vari episodi, compresa la vendita di tagliandi falsi soprattutto ai danni dei sostenitori del Liverpool.

“Il calcio ha trasmesso al mondo un’immagine molto distante dai valori e gli obiettivi che sempre deve perseguire”, ha commentato la società madrilena, spiegando la sua versione dei fatti.

Real Madrid, il comunicato dopo i disordini accaduti prima della finale di Champions League

Nella nota il Real Madrid assume la difesa dei suoi tifosi, vittime di due circostanze nello specifico, ovvero della decisione di disputare la finale in una sede che non ha favorito nessuna delle due squadre in gara. Il Real chiede spiegazioni circa la designazione dello Stade de France nonché i criteri. Inoltre, si sollecitano risposte che determinino coloro che sono stati i responsabili di lasciare a sé stessi i sostenitori in un contesto così complicato.

Il club ci tiene anche a sottolineare la buona condotta dei proprio tifosi. Ciò nonostante la grande tensione vissuta soprattuto prima della partita, all’esterno dell’impianto sportivo. I blancos insistono nel chiedere giustizia e nel dare spiegazioni soprattutto ai tifosi. D’altronde, attraverso le immagini diffuse dai vari media, si possono chiaramente vedere supporter aggrediti e anche derubati con violenza. “Fatti accaduti anche mentre circolavano nelle proprie auto o autobus, mettendo a rischio la loro integrità fisica. Al punto che alcuni dei tifosi hanno dovuto trascorrere la serata in ospedale a causa delle lesioni patite”, conclude il Real Madrid. Si attende la replica delle istituzioni.