Calciomercato Juventus, viaggio in Inghilterra per il top: spuntano le cifre

La Juventus pensa al dopo Chiellini. In cima alla lista c’è un top di Premier: il ds Cherubini in Inghilterra per discuterne col club.

In casa Juventus inizia una profonda opera di rinnovamento, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Con l’addio di Chiellini si può ufficialmente considerare conclusa un’era. Adesso la retroguardia bianconera dovrà, gioco forza, essere oggetto di interventi di mercato.

C’è attesa e curiosità di capire cosa succederà a Fagioli, difensore che questa stagione ha contribuito alla promozione in A della Cremonese e su cui verranno fatte valutazioni circa la sua possibile permanenza. Così come c’è certezza che il futuro continuerà a non essere bianconero per Demiral, vicino al riscatto da parte dell’Atalanta che a sua volta potrebbe immediatamente cederlo per un’offerta monstre da parte degli sceicchi del Newcastle.

La Juventus però guarda con attenzione al mercato, consapevole che il dopo Chiellini dovrà passare giocoforza da un grande nome. Non facile trovarli, soprattutto senza svenarsi. Secondo Repubblica, uno dei nomi ‘caldi’ è quello del difensore basco del City Aymeric Laporte.

Juventus, idea Laporte: ma il City spara alto

I bianconeri starebbero quindi valutando diversi profilo. C’è Clement Langlet del Barcellona, ma Repubblica parla di un viaggio in Inghilterra del ds della Juventus Cherubini nel quale avrebbe incontrato emissari del City per parlare proprio di Laporte. Il difensore in questa stagione ha collezionato 44 presenze con la maglia dei Citizens e rappresenta uno dei punti fermi della retroguardia di Guardiola.

Per questo la cifra chiesta dal City, considerando anche la scadenza di contratto nel 2025, non è certo bassa. Il club di Manchester chiede la bellezza di 40 milioni di euro per acconsentire al trasferimento. La Juventus valuta, ma la trattativa, su queste basi economiche, è tutt’altro che semplice.