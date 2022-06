“Arriva la prossima settimana”: calciomercato Milan, salti di gioia per Pioli

L’allenatore del Milan Stefano Pioli sta per ricevere il primo rinforzo in vista della prossima stagione in cui i rossoneri devono confermarsi

L’era RedBird Capital al Milan è appena cominciata. Come la striscia di successi che la nuova società vuole regalare al club rossonero. Lo scudetto conquistato in questa stagione dalla squadra guidata da Stefano Pioli ha risvegliato l’appetito, rimasto quasi del tutto dimenticato negli ultimi undici anni.

Ora però il club rossonero vuole tornare ad essere grande protagonista, non solo in Italia ma pure sulla scena europea. Per crescere ad attirare calciatori sempre più importanti bisognerà migliorare il cammino compiuto nella scorsa stagione in Champions, competizione in cui il Milan ha chiuso al quarto posto la fase a gironi. I rossoneri, che si sono fissati obiettivi importanti, stanno per chiudere il primo acquisto della nuova era.

Milan, Origi primo acquisto dell’epoca RedBird Capital, il belga firmerà per quattro anni

Divock Origi diventerà il primo acquisto operato dal fondo statunitense RedBird Capital, nuovo proprietario del Milan. L’attaccante, che si libererà ufficialmente dal Liverpool il prossimo 30 giugno, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ diventerà rossonero nella prossima settimana o in quella successiva. Poi, a metà giugno, effettuerà le visite mediche firmando successivamente un contratto di quattro anni.

L’attaccante belga è stato individuato come nuovo volto al quale affidare l’attacco. Il calciatore in questi anni ha ottenuto diversi titoli al Liverpool svolgendo però un ruolo di secondo piano. Al Milan però avrà il compito di dividere l’attacco con Olivier Giroud. Troverà molto più spazio rispetto alla sua esperienza nei ‘Reds’ con cui ha firmato 41 gol in 175 partite.

L’attaccante, che ha saltato la finale di Champions League di Parigi a causa di un problema fisico (salterà pure le gare di Nations League), a 27 anni si butterà a capofitto in questo nuovo capitolo del suo percorso professionale.

In queste ore, sui social, ha salutato il Liverpool. Presto abbraccerà invece il Milan, conoscerà Stefano Pioli e proverà a regalare tante gioie ai tifosi rossoneri che ripongono in lui già grossa fiducia.