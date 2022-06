“Visite mediche”: calciomercato Inter, affare fatto e firma in arrivo

L’indiscrezione delle visite mediche avvicina l’Inter al secondo colpo in entrata in vista della prossima stagione: Inzaghi si sfrega le mani

I piani di mercato dell’Inter si muovono in una direzione precisa. I nerazzurri hanno impostato una manovra chiara per ritoccare il proprio organico. Nessuna spesa folle, con l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi e cedere un big per fare cassa.

Marotta ha seguito questa strada già nella passata stagione quando il presidente Zhang ha chiesto un sacrificio, appena dopo la vittoria dello scudetto. Una linea che non è piaciuta a Conte, poi andato via. Accettata evidentemente da Simone Inzaghi, che è arrivato al suo posto. Il tecnico piacentino ora si appresta ad accogliere il secondo rinforzo per il prossimo anno dopo quello di André Onana.

Inter, scatto Mkhitaryan: l’armeno svolgerà le visite mediche nella prossima settimana

Il secondo colpo realizzato dall’Inter chiama in causa pure la Roma. I nerazzurri hanno infatti convinto Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ex Arsenal, 33 anni compiuti a gennaio, lascerà i giallorossi per trasferirsi al club meneghino.

Il calciatore ha già comunicato la sua decisione ai capitolini, con cui è in scadenza. Ha manifestato la sua volontà di non rinnovare il contratto. “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato che il calciatore arriverà a Milano a metà della prossima settimana per sostenere le visite mediche.

Mkhitaryan, inoltre, ha già sentito Simone Inzaghi. Il tecnico gli ha spiegato il ruolo che gli ritaglierà nei suoi meccanismi di gioco. Il calciatore guadagnerà 4.5 milioni a stagione per due anni.

L’armeno ha giocato 31 partite nella Serie A appena conclusa firmando 5 reti. Il calciatore è stato una pedina molto importante per José Mourinho con il quale ha avuto qualche screzio in passato quando militava nel Manchester United. Ad accoglierlo adesso ci sarà Inzaghi, che ora attende anche altri rinforzi per dare nuovamente la caccia al Milan.