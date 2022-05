PSG, i guai non finiscono mai: denuncia alla UEFA, il presidente è una furia

Il PSG finisce nuovamente sotto gli occhi di tutti, il presidente ora è una furia e dichiara di voler presentare una denuncia alla UEFA

Il PSG desta polemiche da diverso tempo ormai. Sotto gli occhi di molti, infatti, sono finite spesso e volentieri le altissime cifre proposte ai propri tesserati o chi potrebbe eventualmente diventarlo. Questa volta è il presidente in persona a parlare.

A destare nuovamente polemiche è stato in questa occasione l’affare che ha permesso al Paris Saint-Germain di poter stipulare il rinnovo di contratto con Kylian Mbappé. Il francese sembrava essere a un passo dal Real Madrid, quando ha poi deciso di accettare le cifre che il club di Parigi ha potuto offrirgli.

Proprio dopo l’accaduto, ha voluto perciò dire la sua il presidente proprio della Liga spagnola. Javier Tebas ha, infatti, senza troppi giri di parole, accusato il club francese per le operazioni effettuate sul mercato, sempre più spesso forti di cifre mostre. Le dure parole del presidente del campionato spagnolo.

PSG, Tebas non ci sta e attacca duramente il club francese: “Dalla Liga presenteremo denuncia alla UEFA”

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, quindi, dopo quanto avvenuto con l’affare saltato del Real Madrid per Mbappé, ha parlato e ha riferito la sua opinione ai microfoni di ‘Europa Press’. L’attacco nei confronti del PSG, e del suo presidente Nasser Al-Khelaifi, non è perciò passato inosservato.

Tebas ha, quindi, così avvertito i vertici UEFA, primo tra tutti Ceferin: “Dalla Liga presenteremo una denuncia contro il PSG alla UEFA. Serviranno solamente uno o due giorni. La Liga non permetterà a un club europeo di distruggere il calcio europeo. Il presidente del PSG può fare quello che vuole perché la UEFA dipende finanziariamente da lui? No, non può essere vero”. Si attendono dunque le prossime ore per comprendere come e se il campionato spagnolo di massima serie si muoverà in merito a questo discorso.