“Cosi è difficile”: Lazio, avvertimento a Lotito per chiudere l’affare

Un vero e proprio avvertimento, quello arrivato al presidente della Lazio Claudio Lotito attraverso alcune dichiarazioni pubbliche.

In casa Lazio si fanno i conti con una stagione che sicuramente ha vissuto di tanti alti e bassi, ma che ha dato anche modo di avere conferme su quello che dovrà essere il futuro. Il bottino raccolto da Maurizio Sarri tutto sommato è stato positivo. Al primo anno sulla panchina biancocelesti, l’allenatore ha mantenuto la squadra in Europa portandola addirittura al quinto posto, a ridosso della Champions.

Un risultato ovviamente positivo, dopo gli anni di Simone Inzaghi. Servirà, adesso, portare avanti una programmazione che possa anche aumentare il livello della rosa a disposizione di Sarri. Chiaro che per qualcuno non ci sarà spazio, e al dirigenza si sta già impegnando per piazzare dei colpi in uscita.

Lazio, Muriqi in uscita ma arriva ‘l’avvertimento’ a Lotito

Uno dei nomi che con ogni probabilità non resterà ancora a lungo nella capitale è quello di Vedat Muriqi, attaccante turco che in casa Lazio di fatto non si è mai ambientato. Arrivato con tante belle speranze, l’ex Fenerbahce è stato poi piazzato in prestito al Maiorca nella scorsa stagione. Qui è riuscito a sbloccarsi, ed è proprio per questo che la squadra spagnola vorrebbe confermarlo.

E’ arrivato, però, un avvertimento lanciato direttamente al presidente Claudio Lotito da parte del direttore sportivo del Maiorca Pablo Ortells ai microfoni del portale ‘Okbaleares’: “Se resterà qui? Come ho detto prima siamo molto soddisfatti della sua prestazione e del suo coinvolgimento e vedremo se riusciremo a convincerlo a restare”, la parole del dirigente.

Soddisfatti, si, ma allo stato attuale delle cose il club spagnolo non potrebbe soddisfare le pretese della Lazio: “E’ vero che quando ha firmato le condizioni erano già concordate sia con lui che con la Lazio – le parole di Ortells -, ma il Maiorca non potrà raggiungere quelle somme (12 milioni)”, le parole del dirigente. “Tutto deve essere rinegoziato. Si potrà fare a 10 milioni? Oggi è difficile. Stiamo cercando formule diverse”, le parole del direttore. Insomma, un chiaro avvertimento a Claudio Lotito e Igli Tare: se non si cambia disegno Muriqi non potrà restare a Maiorca.