“Accordo fino al 2027”: occhio Napoli, la notizia può cambiare tutto

A poco più di un mese dall’apertura ufficiale il Napoli prova a piazzare un colpo a sorpresa sul calciomercato: accordo molto vicino.

La stagione appena conclusa ha certamente lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Napoli. Certo il 3° posto finale e il ritorno in Champions League dopo il finale beffardo della Serie A 2020/2021 è un buon risultato e non poteva essere dato per scontato. Ma la sensazione che sia mancata l’ambizione necessaria per puntare a qualcosa di più, che era difficile ma non impossibile, è concreta. E ha messo ancora una volta il presidente De Laurentiis nel mirino di parte della tifoseria campana.

Inutile negarlo: Napoli non può più accontentarsi dei piazzamenti, anche se spesso eccellenti. Vuole lo Scudetto, ritiene di meritarlo e che soprattutto, considerando lo spessore della concorrenza, basti poco per potersela giocare alla pari con le big del nord.

Rinforzi che dovrebbero arrivare da una sessione di calciomercato, la prossima in apertura dal 1° luglio, che sarà particolarmente importante per il club azzurro. Che ha già fatto registrare interesse per alcuni nomi importanti: tra i pali si punta Gollini per il dopo Ospina e Meret, in attacco piace uno dei migliori giocatori dell’ultimo torneo statistiche alla mano, Gerard Deulofeu dell’Udinese.

Servirà anche un sostituto del capitano e stella Lorenzo Insigne, che come è noto si trasferirà in Canada per diventare uno dei protagonisti della MLS con la maglia del Toronto FC. Ed è qui che entra in gioco un nome molto importante, e cioè quello di Federico Bernardeschi.

Il Napoli punta Bernardeschi: offerto un quadriennale

Come riporta infatti il Corriere dello Sport oggi in edicola il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto un colloquio con gli agenti dell’ormai ex Juventus. E avrebbe quindi fatto la sua mossa: “Contratto con accordo fino al 2027 con cifre che farebbero contento Bernardeschi e un posto da titolare nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti“.

Un particolare, quest’ultimo, che secondo il quotidiano potrebbe fare la differenza: più che ai soldi l’esterno offensivo 28enne punta alla definitiva consacrazione, vuole essere protagonista ed esserlo in un club che gioca la Champions League e può puntare lo Scudetto. Il Napoli offre determinate garanzie, ed è per questo che l’accordo potrebbe essere davvero a un passo.

Ciò che è certo al momento è che il prossimo 30 giugno Bernardeschi saluterà la Juventus dopo 5 stagioni. Protagonista di un trasferimento dalla Fiorentina che fece non poco rumore, e che costò ai bianconeri 40 milioni di euro, lascerà dopo 183 presenze, 12 gol e la vittoria di 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane oltre all’Europeo con l’Italia.

Tutti trionfi in cui non è mai stato assolutamente protagonista. Una storia che potrebbe però cambiare presto. Il Napoli gli offre questa possibilità, vedremo cosa succederà prossimamente.