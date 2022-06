Calciomercato Inter, Marotta ha un asso nella manica: via in prestito

La dirigenza dell’Inter lavora quotidianamente per migliorare la rosa. Marotta valuta diversi nomi sia in entrata che in uscita.

L’Inter di Simone Inzaghi ha terminato la stagione con due titoli ed il secondo posto in classifica. Il club nerazzurro ha perso la sfida contro i ‘cugini’ del Milan ed ora lavora al mercato per realizzare una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

Tanti nomi sia in entrata che in uscita con la dirigenza nerazzurra molto attiva. In queste ore la società ha trovato l’accordo con il Cagliari per Raoul Bellanova. Il giovane esterno prende il posto in rosa del croato Ivan Perisic, svincolato e ceduto invece al Tottenham. Oltre a questi, c’è un altro nome sul quale la società nerazzurra dovrà ragionare.

Il nome in questione è il giovane talento di proprietà nerazzurra e di origini campane Sebastiano Esposito. Il giocatore, talento uscito dalle giovanili nerazzurre, è reduce da una stagione di alti e bassi in prestito al Basilea e difficilmente resterà nella formazione di Inzaghi. Il calciatore ha mostrato il suo talento con grandi prestazioni, ma allo stesso tempo ha evidenziato limiti caratteriali che preoccupano in vista del futuro.

Inter, Esposito possibile contropartita del club

Come riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore potrebbe partire in prestito, magari in un club della Serie A della prossima stagione. L’Inter potrebbe però valutare di utilizzare Esposito come contropartita in qualche trattativa di calciomercato. La società ha problemi economici e deve lavorare molto attentamente alla questione bilancio.

Il club milanese è molto interessato a Bremer del Torino ed Asslani dell’Empoli, attualmente insieme a Dybala ed Esposito potrebbe diventare l’asso della manica per intavolare una delle due trattative.