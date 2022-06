Juventus, blitz e contatto a sorpresa: l’affare stupisce i tifosi

Nelle varie operazioni di mercato che sta imbastendo in vista della prossima stagione, la Juventus avrebbe individuato il vice di Vlahovic.

La stagione 2021/2022, la prima dell’Allegri bis dopo le due esperienze con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo in panchina, è archiviata. La Juventus ha chiuso il campionato al 4° posto, non ha conquistato alcun trofeo – novità per il club dopo anni di successi – e dovrà operare un profondo restyling della rosa.

Sono tante le mosse che il club dovrà impostare in vista del prossimo calciomercato estivo. Serve ad esempio un difensore centrale di spessore per sopperire all’addio, ormai inevitabile, di Giorgio Chiellini. Il totem difensivo bianconero volerà in America per chiudere la carriera a Los Angeles e il suo sostituto potrebbe essere Aymeric Laporte del Manchester City.

Sempre da Manchester, sponda United, dovrebbe tornare Paul Pogba. Operazione a parametro zero, certo, ma comunque molto impegnativa sotto il profilo economico visto lo stipendio percepito dal francese. E mentre tratta anche per Nahuel Molina dell’Udinese, identificato come erede di Cuadrado, la Vecchia Signora deve cercare anche un vice-Vlahovic. L’ultimo nome in questo senso potrebbe stupire la tifoseria, visto che non si parla di un profilo di grandissimo spessore: Giovanni Simeone del Verona.

Juventus, identificato Simeone come vice Vlahovic

Dal 2016 in Italia, dove ha indossato le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari e Udinese, a 26 anni il centravanti figlio d’arte è finalmente esploso. Nell’ultima stagione con gli scaligeri ha segnato 17 gol in 35 presenze e mostrato grandi miglioramenti sotto il profilo di continuità e personalità, al punto da essere ritenuto pronto per un top club.

La Juventus secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe in prima fila per aggiudicarselo già in estate, con una trattativa impostata sulla base di 15 milioni. Un’operazione come detto low cost per assicurarsi una riserva adeguata per Vlahovic, alternativa che è mancata in quest’ultima stagione e che potrebbe essere un’arma in più determinante per Allegri.

Il Verona riscatterà il Cholito dal Cagliari, da cui lo aveva prelevato la scorsa estate in prestito, ma potrebbe quindi immediatamente cederlo. Impossibile del resto negare la grande occasione all’attaccante argentino, che sempre secondo la Gazzetta è davvero vicino a vestire il bianconero.