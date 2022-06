“Viene al Napoli”: Calciomercato, la confessione fa esultare i tifosi

I tifosi del Napoli impazziscono per il gesto di uno dei calciatori nel mirino del club: ecco cos’è successo

Il Napoli si è messo all’opera sul mercato, finalizzando gli acquisti di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Due giocatori che andranno a sostituire Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam nella rosa di Luciano Spalletti. Serve un difensore centrale, la trattativa per Ostigard è avviata. Mentre tiene banco il futuro di big del calibro di Ospina, Koulibaly e Mertens. Quest’ultimo può andar via a parametro zero e sarebbe un duro colpo per il Napoli.

L’offerta del Napoli è al ribasso e questo mette in difficoltà Mertens, che vorrebbe restare. La politica di De Laurentiis è quella di abbassare il monte ingaggi, questo pone anche Piotr Zielinski e Fabian Ruiz in una posizione di stallo. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile: è il diktat del club partenopeo. Oggi, però, è arrivato il gesto di un giocatore che potrebbe presto vestire la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, il gesto di Deulofeu

Gerard Deulofeu è uno dei principali candidati per andare al Napoli in questa sessione di calciomercato. Due tifosi azzurri lo hanno fermato in spiaggia e, tramite un video, hanno detto: “Viene al Napoli Gerard”. Lo spagnolo ha sorriso alla telecamera del cellulare e i tifosi partenopei, soprattutto sui social media, hanno iniziato a sognare l’arrivo dello spagnolo dell’Udinese.

Nella rosa del Napoli, Deulofeu potrebbe essere il sostituto di Dries Mertens. Per caratteristiche tecniche e posizione in campo, infatti, lo spagnolo si avvicina molto al massimo goleador della storia del club partenopeo. Resta da capire come si evolverà la trattativa nei prossimi giorni.