Italia in ansia per Donnarumma: Mancini deve incrociare le dita

Donnarumma continua a preoccupare l’Italia: Mancini attende novità, la notizia tiene in ansia anche i tifosi. Tutte le ultime.

L’1-1 con la Germania ha ridato un po’ di slancio alla Nazionale di Roberto Mancini, rivisitata e rivoluzionata dalle tante assenze e dalle tante scelte dopo la brutta sconfitta con l’Argentina. E in un momento poco fortunato come questo, è un punto che all’Italia fa comodo in questa edizione della Nations League.

Momento poco fortunato che, però, non cessa di continuare. Anzi, si acuisce e aumenta di intensità per gli azzurri, che cadono come birilli dinanzi ai colpi della cattiva sorte.

A fermarsi, stavolta, è il portiere Gigio Donnarumma, che ha subìto un brutto colpo alla mano e che rischia di tornare (anche lui) a casa con larghissimo anticipo. Una notizia dura da digerire per Mancini, che non vuole continuare nel perdere pezzi.

Italia, Donnarumma torna a casa? Oggi la decisione dello staff di Mancini

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’ e dall’inviato a Coverciano, Marco Nosotti, Gigio Donnarumma potrebbe presto fare ritorno alla casa base e salutare il ritiro della Nazionale italiana.

Nonostante il super-portiere del PSG abbia lavorato tutta la notte sulla lussazione rimediata al dito, le sue condizioni non incoraggerebbero molto Mancini e lo staff medico dell’Italia. Ragion per cui, si resta in attesa di nuovi test e, di conseguenza, di nuovi aggiornamenti. Nella giornata di oggi, quindi, è attesa una risposta definitiva.

Se la risposta sarà rasserenante, Donnarumma continuerà a far parte della spedizione azzurra per la Nations League, candidandosi come sempre per una maglia da titolare già per il prossimo incontro. Se la risposta sarà scoraggiante, invece, l’ex Milan farà ritorno a casa e lascerà il gruppo del CT Mancini.