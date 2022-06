Infortunio Donnarumma, arriva una confessione inaspettata per i tifosi

Il CT azzurro interviene in conferenza stampa al termine di Italia-Germania e parla così delle condizioni di Donnarumma dopo l’infortunio

Italia-Germania è finita con il risultato di 1-1. Ma la beffa è arrivata sul finale della gara per Gianluigi Donnarumma. Nell’ultima azione, infatti, il portiere azzurro ha subito un colpo. E dopo il triplice fischio si è accasciato a terra, raggiunto prontamente dallo staff medico. Di lui e delle sue condizioni ha parlato perciò il CT in conferenza.

Sono stati vissuti momenti di apprensione dopo il triplice fischio della gara giocata dall’Italia contro la Germania. Nell’ultima azione del match, infatti, Gianluigi Donnarumma ha preso un colpo alla mano e lo staff lo ha soccorso, applicando del ghiaccio vicino al punto dolorante.

Il nervosismo da parte del portiere non è passato inosservato, mentre abbandonava il campo, ma Roberto Mancini ha voluto comunque sdrammatizzare in conferenza. La situazione sembrerebbe, quindi, meno grave del previsto, ma si attendono in ogni caso ulteriori accertamenti.

Italia-Germania, Donnarumma lascia il campo dolorante ma Mancini sdrammatizza in conferenza: ecco le ultime sulle sue condizioni

Roberto Mancini, quindi, in conferenza stampa, ha parlato in generale della gara che l’Italia ha affrontato contro la Germania questa sera allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Ma ha prima di tutto parlato delle condizioni del portiere azzurro: “Donnarumma ha un problema al dito, ma gliene restano 9 e quindi rimane e deve giocare“. Ha così sdrammatizzato su quanto accaduto in campo e ha scongiurato possibili problemi al polso, come inizialmente si temeva.

Ha poi aggiunto davanti ai giornalisti presenti: “Stasera mi ha sorpreso il coraggio che in campo hanno messo i ragazzi. Anche perché la Germania è una delle migliori al mondo. A parte la titubanza iniziale, poi hanno iniziato a giocare bene. Mi dispiace che non sia arrivata la vittoria, non avessimo concesso subito il pareggio probabilmente ce l’avremmo fatta”.