Italia, Mancini al settimo cielo: l’annuncio fa esultare la Nazionale

Arrivano ottime notizie per il CT dell’Italia Mancini in vista dei due prossimi impegni di Nations League con Ungheria e Inghilterra.

La buona prova offerta ieri dalla nazionale italiana contro la Germania nel match di Nations League ha dato grande fiducia all’ambiente. L’1-1 contro i tedeschi, ma soprattutto l’ottimo inserimento di elementi che potrebbero essere il potenziale futuro della nostra nazionale, fanno ben sperare.

Accanto alle note liete, come ad esempio l’ottimo esordio dell’ala dello Zurigo Wilfried Gnonto e la rete di Pellegrini, ci sono però stati alcuni momento che hanno rischiato di turbare e non poco i sonni del CT Mancini. Come l’infortunio accorso a Gianluigi Donnarumma.

Il portiere del PSG si è infatti fatto male nei minuti finali del match contro la Germania, lamentando un fastidio alla mano. In giornata c’è stata molta apprensione circa le sue condizioni e si temeva che potesse saltare il match contro l’Ungheria di martedì prossimo.

Italia, le condizioni di Donnarumma: ci sarà contro Ungheria e Inghilterra

Arrivano invece buone notizie sulle sue condizioni. Mancini può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami svolti nella giornata di oggi hanno dato esiti rassicuranti. Sono state infatti escluse fratture. Lo stesso Mancini, a margine del match contro la Germania aveva cercato di smorzare la preoccupazione con una battuta. “Ha avuto problema ad un dito.” aveva dichiarato il CT. “Gliene restano comunque altre nove”. Fortuna che l’estremo difensore potrà invece usarle tranquillamente tutte e dieci.

Per Donnarumma e per l’Italia si tratta di un’ottima notizia. Il portiere resterà quindi a Coverciano e sarà a disposizione per i due match di Nations League contro l’Ungheria, previsto per martedì, sia per la ‘riedizione’ della finale dello scorso Europeo contro l’Inghilterra, nel match previsto per sabato 11 Giugno.