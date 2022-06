“Non l’ha fatto per Insigne…”: Napoli, che bordata a De Laurentiis

Bordata nei confronti del presidente del Napoli De Laurentiis, in merito anche al rinnovo di Insigne

Il Napoli sta vivendo un momento delicatissimo da qualche settimana, vista la scelta di Aurelio De Laurentiis di tagliare il monte ingaggi. E’ andato via Lorenzo Insigne, e al suo posto è arrivato Kvaratskhelia, che si è messo in mostra con la Dinamo Batumi e con la Georgia. Anche Ghoulam ha lasciato il club partenopeo a parametro zero, sostituito da Mathias Olivera. E ora ci sono tre trattative per i rinnovi molto delicate: Ospina, Koulibaly e Mertens.

E’ notizia di oggi, infatti, quella della richiesta di Mertens verso De Laurentiis di circa quattro milioni di euro per due anni, più bonus e commissioni agli agenti. Una richiesta ben lontana dai parametri del Napoli, che vorrebbe rinnovare il classe ’87 a cifre nettamente più basse. E sono arrivati anche alcuni commenti sui social riguardo la trattativa tra le due parti che assomiglia sempre di più a una telenovela.

Rinnovo Mertens, critiche per De Laurentiis ricordando Insigne

Alcuni utenti su Twitter hanno commentato così la trattativa tra De Laurentiis e Mertens: “Come pretende di avere quattro milioni l’anno, quando De Laurentiis non l’ha fatto per Insigne che aveva anche 31 anni?”. Un riferimento chiaro all’età del belga e all’ex capitano del Napoli: tra i due, infatti, ci sono quattro anni di differenza. Il presidente del club qualche mese fa scelse di non trovare un accordo col proprio capitano, poi andato al Toronto.

E poi c’è chi sceglie di essere più diplomatico: “Si poteva gestire meglio durante la stagione, con un po’ più di equilibrio avremmo gioito per il rinnovo da settimane”. Non si placa dunque l’amarezza dei tifosi del Napoli, che potrebbero vedere andar via un altro campione a zero dalla loro squadra.