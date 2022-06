“Solo in un caso”: Fiorentina, adesso il vice Cabral è un rebus

Chi sarà il vice Cabral nella prossima stagione? Caso aperto per la Fiorentina, un rebus sul prossimo attaccante della viola.

Una stagione assolutamente positiva per la Fiorentina, che ripartirà il prossimo anno con la fiducia di un ambiente che ha capito il valore della squadra ma anche del suo allenatore. Vincenzo Italiano è stato di sicuro la chiave di volte per questa stagione viola, che ha avuto anche una svolta inattesa che poteva cambiare tutto. L’addio di Vlahovic, infatti, avrebbe anche potuto stravolgere gli equilibri. Ed invece proprio il lavoro di Italiano, insieme al club che ha puntato sui giocatori giusti, ha scongiurato proprio l’eventualità che qualcosa potesse andare storto.

Ed allora si ripartirà dall’Europa il prossimo anno. Con un Italiano più esperto, una squadra che ha assimilato i dettami di gioco dell’allenatore ed anche un reparto offensivo che avrà bisogno di essere puntellato per regalare alla piazza di Firenze una stagione di altissimo livello.

Fiorentina, il vice Cabral un rebus: Piatek solo in un caso

Cabral è stato di sicuro un colpo importante per la viola, che ha cosi trovato un bomber pronto a prendere il posto di Vlahovic e trascinare la squadra. Certo, l’ambientamento richiede del tempo fisiologico, ma Cabral ha dimostrato di avere il carattere giusto per restare in Serie A. Sarà lui, dunque, il titolare della prossima stagione. Ma chi sarà il suo vice?

Negli scorsi mesi a Firenze è arrivato anche Piatek, tornando in Serie A dopo l’esperienza in Bundesliga. Un prestito terminato allo scadere della stagione, con l’attaccante che è tornato all’Hertha Berlino. E adesso? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina non ha alcune intenzione di pagare i 15 milioni di euro per Piatek. Solo con uno sconto molto importante – si legge – la dirigenza potrebbe decidere di puntare ancora su di lui. Un’alternativa – riporta la rosea è Joao Pedro del Cagliari.