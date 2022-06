“15 milioni di euro”: Juventus-Fiorentina, un altro viola come Vlahovic

Dopo la trattativa per Vlahovic dello scorso gennaio, nelle prossime settimane l’asse Juventus-Fiorentina si potrebbe ripetere.

La Juventus si è appena lasciata alle spalle un anno molto complicato, considerando sia l’eliminazione agli ottavi di Champions League ad opera del Villarreal di Emery che il fatto di non esser mai stata realmente in lotta per il campionato. I dirigenti bianconeri ora sono impegnati nel cercare una squadra che ritorni competitiva per la vittoria dello Scudetto.

La ‘Vecchia Signora’ vuole rinforzare il centrocampo, considerando che è stato il reparto che ha deluso di più in queste ultime stagioni. Il primo obiettivo per la mediana è il ritorno di Paul Pogba. Il francese non ha rinnovato il contratto con il Manchester United e dal primo luglio potrà trasferirsi da parametro zero. Tutta fa pensare che manchi pochissimo all’intesa definitiva tra le parti.

Se per il centrocampista sembra tutto fatto, per Angel Di Maria la strada per un accordo è ancora in salita. Il problema con l’argentino riguarda la durata del contratto, visto che la Juventus ha offerto un biennale mentre il giocatore ne vuole soltanto uno. I dirigenti bianconeri stanno cercando anche un difensore, dopo l’addio di Giorgio Chiellini.

Potrebbe ripetersi l’asse Juventus-Fiorentina, bianconeri su Milenkovic ed Igor

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, dopo Vlahovic, la Juventus sta guardando di nuovo in casa Fiorentina: “I bianconeri stanno pensando sia Milenkovic che ad Igor per rinforzare il proprio reparto difensivo. L’accordo per il giocatore serbo si potrebbe trovare sulla base di 15 milioni di euro”.

Ad i tifosi della ‘Viola’ sicuramente non farà piacere un’altra cessione di un loro giocatore al club più odiato. E’ storica, infatti, la rivalità tra queste due squadre. I sostenitori gigliati già in passato hanno visto più volte i loro beniamini trasferirsi alla Juventus: da Roberto Baggio, passando per Federico Chiesa e Bernardeschi, a Vlahovic.