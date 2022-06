Italia, brutto colpo per Mancini: l’annuncio tiene in ansia la Nazionale

Le brutte notizie arrivano e preoccupano l’Italia, in vista dell’Ungheria. L’annuncio in conferenza stampa non lascia molti dubbi.

Il pareggio maturato contro la Germania ha mostrato qualche segnale incoraggiante. Non solo per i tanti volti nuovi visti in campo, ma anche in un cambio di rotta che può significare molto per l’Italia del commissario tecnico, Roberto Mancini.

Un cambio rotta che il CT azzurro spera di tenere e continuare ad esplorare nella gara di domani, contro l’Ungheria dell’amico Marco Rossi. Un match molto complicato, visto che i magiari arrivano alla gara contro gli azzurri da capolista del girone e da freschi vincitori contro l’Inghilterra.

E come se non bastasse, l’Italia rischia anche di dover patire qualche assenza di troppo. Su tutte, quella di Gigio Donnarumma, uscito malconcio dalla sfida con la nazionale tedesca e in forte dubbio per quella di domani.

Italia, Donnarumma giocherà? L’annuncio di Mancini in conferenza

A fare chiarezza sull’utilizzo o meno del portiere campano, lo stesso Roberto Mancini è intervenuto nel corso della conferenza stampa di vigilia. “L’ho visto un po’ sofferente, ha questo problema al dito della mano. Nulla di grave, ma dovremo valutare tutto domani mattina. Se lui se la sentirà e ci dà l’okay, va in campo e gioca regolarmente”.

Poi il CT si sposta sulla figura e sulla stagione di Donnarumma: “Per me è il miglior portiere in Europa, senza dubbi. Poi è chiaro, in quel ruolo l’alternanza si fa sentire e alla fine finisce con il soffrirla più degli altri”.

Insomma, parole chiare quelle di Mancini, che svela quale sia la sua unica speranza per la porta domani: se l’ex Milan sta bene, andrà in campo e sarà il titolare. Altrimenti, spazio ad altre considerazioni. In pole come alternativa resta Meret, anche se non si escludono sorprese fino alla stesura delle formazioni ufficiali.