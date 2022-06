Occhio Italia, la bella notizia è ad un passo: anche Mancini esulta

Roberto Mancini ha un motivo preciso per essere felice: le buone notizie per lui arrivano dalla linea verde con cui intende ripartire

Nel match della scorsa settimana, per l’Italia di Roberto Mancini è arrivato al termine un altro ciclo. Il ct di Jesi è ripartito nel primo match di Nations League con la Germania. In esso, ha debuttato il classe 2003 Wilfried Gnonto, decisivo con l’assist per Pellegrini.

L’idea del tecnico è quella di aggiungere tanti nomi nuovi al prossimo gruppo per ripartire con un progetto giovane dopo la seconda mancata qualificazione consecutiva al Mondiale.

Per questo motivo, dunque, il cammino sontuoso dell’Italia Under 21 nella corsa per la qualificazione all’Europeo 2023 è un ottimo segnale pure per lui che potrà pescare dal basso per pescare i nuovi Azzurri.

Italia Under 21, la vittoria con il Lussemburgo fa felice Mancini: il ct può pescare dal gruppo di Nicolato

L’Under 21 di Paolo Nicolato ha avvicinato sensibilmente la qualificazione all’Europeo 2023 con la vittoria per 3-0 contro il Lussemburgo. Gli Azzurrini hanno acquisito la vetta della classifica del girone F e ora pensano alla sfida contro la Svezia.

La gara dello Stade Municipal de la Ville de Differdange è stata risolta dalle reti di Vignato, Pellegri e Gaetano. I primi due sono andati a segno già nel primo tempo mentre il terzo ha messo il sigillo finale nella seconda parte, approfittando di un suggerimento di Fabio Miretti. La notizia del successo e della marcia spedita verso il prossimo Europeo di categoria riempie di gioia anche il ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini.

Gli Azzurrini comandano la classifica con un punto di vantaggio sulla Repubblica d’Irlanda e tre sulla Svezia, rispetto ad entrambe però ha una partita in meno. Le due hanno disputato nove gare mentre la formazione di Nicolato è scesa in campo 8 volte.

Già a fine giugno, diversi degli elementi presenti nella formazione di Paolo Nicolato, hanno partecipato allo stage che si è tenuto dal 24 al 26 maggio a Coverciano in cui Mancini ha convocato 53 giovani prospetti che si sono messi nell’arco della stagione. L’obiettivo è quello di allargare la base da cui attingere per costruire l’Italia che verrà.