Juve, svolta a sorpresa dopo le dichiarazioni di De Ligt: le ultime

Le dichiarazioni di De Ligt dal ritiro dell’Olanda hanno fatto scattare l’allarme tra i tifosi. Ma come stanno le cose tra lui e la Juve?

La Juve studia le migliori soluzioni per regalare a Massimiliano Allegri una squadra più che competitiva il prossimo anno. La dirigenza sta valutando ogni tipo di mossa, soprattutto quelle legate al mercato in entrata. E’ chiaro, però, che ci sono anche delle situazioni interne che vanno gestite e che hanno bisogno di essere monitorate costantemente. Una di queste porta al reparto difensivo, ed in particolare a De Ligt.

Il difensore olandese, proprio dal ritiro della sua nazionale, nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni molti particolari che hanno lasciato i tifosi bianconeri assolutamente senza parole: “Al momento sono in corso delle discussioni e, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare o se guardare altrove”, ha spiegato il difensore. “Ho sempre preso le decisioni in base al progetto sportivo – ha proseguito De Ligt – e due quarti posti consecutivi non bastano. Bisogna fare un passo in avanti, sono risultati deludenti”, la chiosa del giocatore bianconero.

Juve-De Ligt, come stanno le cose? Pronta una svolta

Il rinnovo di contratto, insomma, è tutt’altro che scontato e con esso chiaramente anche la permanenza del difensore in bianconero. Certo, anche la piazza torinese aspetta di vedere ancora il miglior De Ligt-Juve, accordo in vista?, che durante la sue esperienza juventina ha palesato qualche limite a livello tecnico. Al netto delle dichiarazioni, però, la situazione tra le parti sarebbe giunta ad un punto di svolta.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, il rinnovo di contratto non sarebbe poi cosi lontano. La Juventus avrebbe messo sul piatto il prolungamento di un anno (dal 2024 al 2025) con la stessa base d’ingaggio, qualche riduzione sui bonus ed una clausola rescissoria al ribasso, chiaramente per permettere al giocatore di liberarsi più facilmente in caso di proposta allettante.

Insomma, le parole di De Ligt sono state chiare, ma al tempo stesso tra la Juventus ed il giocatore pare ci sia concretamente la possibilità di gettare le basi per continuare insieme. Perchè no, inseguendo proprio quella di speranza di ritrovare il primo possibile la vittoria di un trofeo.