Juventus, vice Vlahovic da paura: Allegri spera e i tifosi sognano

La Juventus sul mercato sta cercando di prendere un vice Vlahovic. Allegri sogna un big del calcio europeo.

Nella Juventus ci saranno tanti cambiamenti in questa sessione di calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ ha già salutato Chiellini, Dybala e Bernardeschi, mentre in entrata si sta lavorando su vari giocatori. L’obiettivo più vicino è sicuramente Paul Pogba, considerando che mancano solo alcuni dettagli per un suo ritorno sotto l’ombra della Mole.

Se per il francese sembra tutto fatto, per Angel Di Maria la trattativa è ancora in fase di stallo. La Juventus, di fatto, ha offerto un biennale, anche per sfruttare le agevolazioni derivanti dal Decreto Crescita, mentre l’argentino vuole firmare solo per un anno. I bianconeri sono impegnati anche sulla ricerca di un difensore centrale, proprio a causa dell’addio di Giorgio Chiellini.

La ‘Vecchia Signora’ sta seguendo vari nomi, soprattutto in casa Fiorentina, come Milenkovic ed Igor. Ma gli obiettivi della Juventus riguardano anche la zona offensiva, e non solo per sostituire Paulo Dybala. I dirigenti bianconeri, infatti, stanno cercando anche un centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic e l’ultimo nome accostato sta facendo sognare sia Massimiliano Allegri che i tifosi juventini.

La Juventus cerca il vice Vlahovic: Allegri sogna Gabriel Jesus. I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il sogno della Juventus è quello di prendere Gabriel Jesus dal Manchester City. I bianconeri già ai tempi di Maurizio Sarri hanno cercato di prendere il centravanti che, però, continua a costare circa 50 milioni di euro. Il brasiliano sarebbe perfetto tatticamente, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, visto che potrebbe coprire sia il ruolo di prima che di seconda punta.

Per la Juventus sarebbe un grandissimo lusso avere Gabriel Jesus come vice Vlahovic, ma il centravanti brasiliano ha più volte dimostrato nel City di Guardiola di sapersi sacrificare per la propria squadra. Il team piemontese potrebbe sfruttare la situazione contrattuale del giocatore, che ha solo un altro anno di contratto con i ‘Citizens’. Su di lui bisogna anche registrare l’interesse sia dell’Arsenal che del Tottenham degli ex Antonio Conte e Fabio Paratici.