C’è anche il Napoli su Lucumi: il difensore vuole gli azzurri

Il Napoli è forte e presente su Jhon Lucumi: il colombiano è il preferito per il dopo-Koulibaly, colloqui già avviati con il Genk. Il punto di SerieANews.com.

Koulibaly o non Koulibaly, questo è il dilemma. Il dubbio amletico che affligge Napoli e il suo futuro è pesante e non può essere sottovalutato. Sia per il peso tecnico del senegalese che, soprattutto, per quello emotivo all’interno dello spogliatoio azzurro.

Le esigenze economiche, però, non si possono discutere. De Laurentiis ha dato ordine di contenere il tetto ingaggi e Koulibaly ha solo due strade: rinnovare alla cifre del Napoli o lasciare il Maradona per altri lidi. In questa estate o dalla prossima, visto il contratto in scadenza nel 2023.

Nel mentre, Giuntoli e l’equipe di mercato azzurra lavorano per non farsi trovare impreparata. E il nome caldo, stavolta arriva dal Belgio: Jhon Lucumi.

Napoli su Lucumi, colloqui informali: l’Atalanta ci prova, ma il colombiano vuole la Champions

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il Napoli è forte sul profilo del difensore colombiano. Il classe 1998 è da tempo un pallino del DS Giuntoli, che da sempre vanta di grandi rapporti con il Genk e le altre realtà della Jupiler League. Lucumi è uno dei nomi preferiti per il dopo-Koulibaly: sia per età, che per cifre. Con un contratto in scadenza nel 2023 e un ingaggio per niente esoso, il colombiano può venir via a prezzo di saldo.

Ragion per cui, il Napoli risulta aver allacciato i rapporti già da qualche settimana. Un paio di sondaggi, diversi colloqui informali con la dirigenza del Genk e con l’entourage del calciatore. Il tutto per carpire e individuare i margini di una trattativa e la volontà dello stesso Lucumi.

Come vi abbiamo raccontato nella mattinata, sul difensore è presente anche l’Atalanta, ma fonti vicine al club belga assicurano: il ragazzo preferisce e sarebbe entusiasta di un passaggio al Napoli, realtà che gli darebbe l’occasione di disputare la Champions League. Soprattutto, assicurano che, nel corso della prossima settimana, gli azzurri e il Genk potrebbero intavolare i primi contatti formali.