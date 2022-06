Calciomercato Roma, accordo per il difensore del futuro: spunta lo scambio

La Roma è molto attiva sul mercato. La dirigenza giallorossa è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico portoghese Josè Mourinho.

La stagione della Roma si è conclusa nel migliore dei modi. La squadra giallorossa ha faticato in campionato dove, nonostante corposi investimenti di calciomercato, non è andata oltre il sesto posto. Josè Mourinho ha riportato però l’entusiasmo dei tifosi conquistando un titolo, la vittoria della Conference League.

In vista della prossima stagione la proprietà americana è al lavoro per allestire una rosa competitiva per riportare la Roma in Champions League. Mourinho ha fatto determinate richieste e la società, con il direttore sportivo Tiago Pinto, sta provando ad accontentarlo.

La Gazzetta dello Sport tratta della trattativa per il difensore turco Mehmet Celik. Il club giallorosso ha già raggiunto l’accordo con il difensore, un ingaggio sulla base di due milioni di euro annui per cinque stagioni.

Roma, pronta una contropartita per il Lille

C’è l’accordo con il giocatore, come sottolinea la rosea, ma manca quello con il club francese. Il Lille non vuole abbassare la sua richiesta di 15 milioni di euro, ma le parti sono in costante lavoro per raggiungere un accordo. Il club capitolino starebbe addirittura pensando di proporre come parziale contropartita nell’affare, il centrocampista francese Jordan Veretout.

Il giocatore non è tra le priorità di Mourinho e con l’imminente arrivo di Matic (ed un probabile altro innesto a centrocampo) gli spazi per Veretout dovrebbero ridursi ulteriormente. La Roma lavora al colpo Celik e non solo. Mourinho vuole una rosa più profonda, in modo da poter riuscire a ruotare tutti i giocatori a disposizione senza problemi.