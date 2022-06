Calciomercato, svelati i più preziosi al mondo: Pedri e Ferran Torres nella top 10

Il CIES stila la lista dei calciatori più ‘preziosi’ al mondo. Dominano calciatori di Premier e Liga, ma si sono alcune sorprese.

Statistica interessante e che sicuramente aprirà un dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. Il CIES Football Observatory ha infatti stilato la lista dei calciatori con i maggiori valori stimati di trasferimento.

Primo posto che invece, poche sorprese, a Kylian Mbappè che, dopo il rinnovo monstre con il PSG, ha una valutazione potenziale di addirittura 203 milioni di euro. L’unico calciatore a sfondare la soglia dei 200 milioni. Subito dietro c’è Vinicius. La giovane stella del Real Madrid, protagonista nella conquista dell’ultima Champions League, ha un valore potenziale di 185,3 milioni di euro.

Grande presenza di calciatori della Premier League, con il Manchester City che può vantare in classifica ben tre calciatori: Erling Haland, terzo con un valore potenziale di 153,6 milioni di euro; Phil Foden, sesto con un valore potenziale di 124 milioni di euro; e infine Ruben Dias che è nono e il cui valore potenziale è ‘solo’ 109,6 milioni di euro. In Premier gioca anche l’ottavo in classifica: Luis Diaz del Liverpool che vale 110 milioni di euro.

Tra Premier e Liga come se la cava la Serie A?

Se la Premier porta quattro calciatori in classifica, lo stesso fa la Liga. Oltre al secondo in classifica Vinicius, ci sono altri tre calciatori che giocano nel campionato spagnolo. Sono Pedri, Frenkie De Jong e Ferran Torres, tutti del Barcellona, unico club assieme al City ad avere più di un calciatore in top 10. Sono rispettivamente quarto (135,1 milioni), settimo (112,5 milioni) e decimo (109,5 milioni) in classifica. Nei primi dieci anche Jude Bellingham, quindi con un valore potenziale di 133 milioni di euro.

Per un soffio fuori dalla top 10 il primo calciatore di Serie A: Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha un valore potenziale di 106,7 milioni di euro. Solo 3 milioni in meno rispetto a Ferran Torres decimo in classifica. Primo italiano invece sempre un calciatore dell’Inter, Nicolò Barella che ha un valore potenziale di quasi 95 milioni. L’Italia può però consolarsi con il primo portiere in classifica: Gianluigi Donnarumma che di milioni potenziali ne vale 73,7.