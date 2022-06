Colpo di scena Cavani, destinazione impensabile: “Confermo tutto”

Il nome di Edinson Cavani inizia a infiammare il calciomercato: nel suo futuro sembra ci sia una destinazione impensabile

L’ultima è stata una stagione abbastanza deludente per Edinson Cavani al Manchester United, a differenza di quella 2020/21, dove conquistò la finale di Europa League. Chiuso da Cristiano Ronaldo, El Matador non ha potuto dare sfogo alle sue immense qualità. Si è liberato a parametro zero dai Red Devils e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione per prepararsi al meglio al suo ultimo Mondiale. Potrebbe infatti essere l’ultima tappa europea della sua carriera.

Cavani è un classe ’87 e, visto lo status che ha raggiunto nel corso degli anni, ha però attirato su di sé l’interesse di tutto il mondo. Chi prende Cavani fa un affare a livello tecnico quanto di carisma e marketing. Il suo futuro potrebbe però non essere in Europa, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fox Sports MX.

Calciomercato, futuro di Cavani in Messico?

Blanca Rios, giornalista di Fox Sports Messico, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione del Matador: “Confermo tutto, l’interesse di portare Cavani al Toluca è reale. Il desiderio arriva da molto in alto”. Chiaro riferimento alla dirigenza del Deportivo Toluca, club messicano che ha concluso al 15° posto il Clausura 2022. Per l’ex attaccante di Napoli e PSG, si è parlato anche di un interesse della Salernitana.

La situazione del club granata è ancora tutta da valutare dopo l’addio di Walter Sabatini. Iervolino dovrà ingaggiare un nuovo direttore sportivo e valutare bene i costi dell’eventuale operazione, qualora avesse veramente intenzione di provarci. In ogni caso, Cavani non ha ancora deciso quale sarà la prossima destinazione.