Calciomercato Milan, la rivelazione su Ibrahimovic spiazza tutti

Il Milan si prepara a chiudere il colpo Origi ma intanto è arrivata la rivelazione sul futuro di Ibrahimovic: Maldini ha preso una decisione.

Divock Origi ed il Milan sono ormai sull’altare. Ancora qualche giorno ed il belga, in uscita dal Liverpool, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. L’accordo con il suo entourage è totale ed ora si attende soltanto lo sbarco in città della punta, atteso intorno alla metà del mese. Un acquisto importante per il club, che andrà a potenziare il reparto offensivo aggiungendosi così a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic il cui futuro è stato delineato.

Lo svedese e Paolo Maldini, di recente, hanno avuto modo di incontrarsi al fine di fare il punto della situazione e capire se esistono le condizioni per andare avanti insieme. La fumata prodotta dal meeting è stata bianca. Ecco perché, a breve, le parti si rivedranno di nuovo al fine di mettere nero su bianco il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Chiaramente, sarà un accordo a cifre ribassate rispetto a quelle attualmente percepite (7 milioni netti).

L’ex PSG, pur di continuare ad essere il totem della formazione di Stefano Pioli nonché l’elemento più rappresentativo, si accontenterà di uno stipendio simbolico almeno fino ai primi mesi del 2023. Poi, una volta guarito dall’infortunio che lo obbligherà a restare ai box per un periodo compreso tra i sette e gli otto mesi, la dirigenza potrebbe poi magari proporgli diversi bonus legati ad obiettivi personali e di squadra.

Milan, tutto fatto per il rinnovo di Ibrahimovic

Il contratto quindi, stando a quanto rivelato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, sarà estremamente flessibile. La volontà di proseguire e difendere lo scudetto conquistato nelle scorse settimane è comune. Il pressing del Monza, che aveva pensato a lui come possibile botto di mercato per festeggiare la promozione in Serie A, è destinato a non produrre risultati concreti.

Ibrahimovic, pur saltando 18 gare, è riuscito comunque a totalizzare 8 gol e 3 assist risultando spesso determinante nella cavalcata che ha permesso al Milan di vincere il titolo e battere la concorrenza dell’Inter. Numeri sufficienti a garantirgli ancora un altro anno da protagonista. Il progetto di diventare un agente o un dirigente del club rossonero può aspettare. Ibrahimovic vuole ancora essere protagonista in campo.