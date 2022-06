Calciomercato Inter, Marotta pensa al futuro: 8 milioni per il classe 2000

L’Inter riflette in vista della prossima sessione del mercato. L’amministratore delegato Marotta ha il colpo in canna: pronti 8 milioni.

L’amarezza legata alla mancata conquista dello scudetto è ormai alle spalle. L’Inter, infatti, da ormai qualche giorno ha iniziato a riflettere in vista della prossima stagione. L’amministratore delegato Beppe Marotta di recente, insieme al direttore sportivo Piero Ausilio, ha avuto modo di incontrare Simone Inzaghi al fine di elaborare una strategia condivisa di mercato e capire in che modo potenziare la squadra.

Sulla fascia mancina non sono previsti innesti: Robin Gosens, salvo sorprese, andrà a prendere il posto di Ivan Perisic divenuto un nuovo giocatore del Tottenham. A destra, invece, non è da escludere una possibile partenza di Denzel Dumfries. La società è contenta del rendimento offerto dall’olandese (5 gol e 7 assist in 45 apparizioni complessive) ma in estate servirà la cessione di un top per far quadrare i conti ed il suo nome è finito nella lista dei sacrificabili.

Sulle tracce dell’ex PSV c’è il Manchester United, che nel frattempo si è messo alla finestra su input dell’allenatore Erik Ten Hag. Contatti tra le parti sono attesi nelle prossime settimane ma intanto i nerazzurri hanno individuato quattro potenziali sostituti di Dumfries: il preferito di Marotta, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è Raoul Bellanova in uscita dal Cagliari.

Inter, se parte Dumfries ecco Bellanova

L’esterno classe 2000, nonostante la complicata stagione vissuta dai sardi conclusa poi con la retrocessione, ha avuto modo di mettersi in grande evidenza. Per lui, in particolare, 31 presenze in campionato di cui 27 da titolare “condite” da un gol e due assist. I rossoblù lo hanno appena riscattato a titolo definitivo dal Bordeaux per circa 800 mila euro ma entro il mese di giugno proveranno a trovargli una nuova destinazione.

A confermarlo è stato il direttore generale del Cagliari Mario Passetti. “Dobbiamo cedere già in questo mese per tutti gli adempimenti di iscrizione e mercato”. L’Inter valuta il colpo: il cartellino di Bellanova costa 8 milioni. Una cifra alla portata. In alternativa, restano in piedi le opzioni Destiny Udogie (valutato dall’Udinese 25 milioni), Andrea Cambiaso e Federico Bernardeschi sul quale è forte l’interessamento del Napoli.