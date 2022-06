Il mercato del Monza è protno a entrare concretamente nel vivo con l’assalto a Cragno. Il portiere del Cagliari rappresenterà il primo rinforzo per la promozione in Serie A: affare da circa 15 milioni di euro

Il Monza è pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista dell’imminente sessione de calciomercato. Occhi puntati su Cragno. L’estremo difensore del Cagliari potrebbe lasciare i rossoblù, fresco di retrocessione in Serie B, per abbracciare l’inizio di una nuova avventura nella massima serie.

Serviranno circa 15-18 milioni di euro per convincere gli isolani a dire sì, ma non è escluso che le richieste di Giulini possano abbassarsi nel corso delle prossime settimane. Cragno piace particolarmente anche al Torino e alla Fiorentina. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Affondo totale su Cragno, ma attenzione alle novità anche a centrocampo e in attacco. Occhio al possibile assalto su Candreva, il quale potrebbe lasciare la Sampdoria già nell’imminente sessione del mercato estivo. L’ex Inter potrebbe dire sì alla corte del Monza.

Mercato Monza, in attacco pazza idea Belotti

Non solo Cragno e Candreva, come confermato dalle ultime indiscrezioni, il Monza proverà a convincere Belotti a dire sì al progetto biancorosso, sia in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura. Il Gallo dovrà valutare il suo possibile rinnovo con il Torino, ma attenzione anche all’interesse del Milan e alle sirene estere.

Il Monza potrebbe tentare l’assalto anche a Messias qualora il brasiliano non sarà riscattato dal Milan in vista della prossima stagione. Difficile arriva a Belotti, tengono banco i sogni Cragno, Candreva e Belotti. Il mercato dei biancorossi è già nel vivo. Qualora dovesse sfumare Belotti, il Monza potrebbe aprire le porte al possibile ritorno di Balotelli.