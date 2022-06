Calciomercato Inter, colpo di scena: annuncio in diretta e tifosi spiazzati

Alessandro Bastoni, al termine di Italia-Ungheria, è intervenuto sull’Inter e sul suo futuro nella squadra di Simone Inzaghi.

Per l’Italia di Roberto Mancini è uno dei protagonisti e dei riferimenti per il futuro. Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, d’altronde è stato protagonista di un’ottima prestazione anche in occasione di Italia-Ungheria, aiutando la squadra a mantenere l’equilibrio e il dominio della sfida di Nations League.

Proprio al termine della gara con la Nazionale, il giocatore dell‘Inter è intervenuto ai microfoni della ‘RAI’ sulle tante indiscrezioni di mercato che lo vogliono in uscita dal club milanese e nell’orbita del Tottenham di Antonio Conte.

Di seguito le parole nette di Bastoni sulle intenzioni per il futuro: “Ho due anni di contratto con l’Inter, sto tranquillissimo. Il mio agente non mi ha comunicato nulla. Ora vado in vacanza e poi torno con la squadra ad Appiano”.

Inter, Bastoni annuncia la permanenza in nerazzurro

Guai a definirlo troppo giovane. A 23 anni Bastoni si dice già pronto alle grandi responsabilità e con l’Inter e con la Nazionale. Il suo non è più un cammino di scoperta, bensì di affermazione. I nerazzurri ne sono ben consapevoli e infatti la società non è stata propensa a cederlo in nessun momento, ma consapevole dell’irresistibilità di certe proposte.

Antonio Conte è pazzo di lui e lo vorrebbe al Tottenham, ma in Premier League Bastoni affascina anche il Manchester United oltre a godere della stima di Pep Guardiola, oggi sulla panchina del City. Corteggiamenti che lusingano, ma il carattere di Bastoni è sempre stato piuttosto fermo e convinto. Difficile distoglierlo dal desiderio di diventare una bandiera nerazzurra e le dichiarazioni odierne ne sono una conferma. Fedeltà che l’Inter è pronta a ripagare con una riconferma che cambia economicamente i piani del calciomercato. Non tutto ha prezzo.