Calciomercato Juventus, i tifosi esultano: top in arrivo oltre Di Maria

La Juventus si guarda intorno per rinforzare la prima linea di Allegri: gli interessi bianconeri non si limitano soltanto ad Angel Di Maria

Max Allegri ha dei piani molto precisi per la sua Juventus. L’allenatore bianconero vuole una squadra pronta per competere con le altre rivali per lo scudetto. Nelle ultime due stagioni, infatti, la formazione torinese è rimasta tagliata fuori dalla lotta per il primo posto. Prima con Pirlo e poi con l’allenatore livornese, i bianconeri hanno accumulato ritardo dal primo posto fin dalle prime giornate.

Per una partenza sprint serve dunque collaudare la squadra il prima possibile e dunque i bianconeri vogliono fare in fretta per aggiungere le pedine mancanti allo scacchiere tattico del tecnico. La società del presidente Andrea Agnelli, come scrive ‘TuttoSport’, in questo momento è infastidita dalle riflessioni di Angel Di Maria. Potrebbe dunque virare altrove.

Calciomercato Juventus: Di Maria lusingato dal Barca, le alternative bianconere sono Berardi, Zaniolo e Kostic

Angel Di Maria, in scadenza con il Psg, ha fatto sapere di voler restare un altro anno in Europa e giocare il Mondiale prima di fare ritorno in Patria. La Juventus ha avviato la corte già da un po’ di tempo ma l’interesse del Barcellona sta creando più di un dubbio all’argentino. I tentennamenti dell’attaccante esterno ex Real Madrid e Manchester United hanno infastidito la Juventus, che – come aggiunge ‘TuttoSport’ – monitora altre piste.

Sono diversi i nomi alternativi maneggiati dal club di Andrea Agnelli. Uno di questi è Domenico Berardi. Il calabrese del Sassuolo pensa sia arrivato il momento di fare il grande salto. A 28 anni, potrebbe cambiare aria dopo una lunga permanenza in neroverde. La Juventus presto incontrerà il Sassuolo per lui.

Da non trascurare neppure l’ipotesi Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma piace da tempo alla dirigenza juventina. Le richieste della squadra capitolina (si parla di 60 milioni euro richiesti dai giallorossi) è considerata alta. I bianconeri però non hanno nessuna intenzione di demordere e lavorano per ottenere uno sconto, eventualmente con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Infine, considerata la duttilità di Federico Chiesa, elemento in grado di giocare su entrambi i fronti dell’attacco, la dirigenza juventina non perde di vista neppure Filip Kostic, fresco vincitore dell’Europa League con l’Eintrach Francoforte. L’altro nome sulla lista è poi quello di Christian Pulisic ma la richiesta del Chelsea spaventa.