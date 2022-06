“È l’ideale”: Juventus, il suggerimento che Agnelli non può ignorare

La Juventus deve sistemare l’attacco in vista della prossima stagione. Vlahovic perno offensivo, ma c’è un suggerimento per Andrea Agnelli.

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta alla rivoluzione in vista del prossimo anno. Il club bianconero cambierà pelle visto l’addio di Paulo Dybala in attacco ed il complicato riscatto di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe far ritorno alla base a causa, al momento, della distanza tra la domanda dell’Atletico Madrid e l’offerta della Juventus.

I rumors attorno alla punta della Juve sono tanti, ma al momento nulla di certo sembra esserci all’orizzonte. Tutto è ancora in via di evoluzione, ma ciò che è chiara è la necessità dei bianconeri di un centravanti che possa sostenere il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, Luca Toni su Morata

Seppur meno incisivo del passato, Morata ha portato alla Juve nove gol in 35 presenze stagionali. Un bottino niente male considerando che il calciatore è partito titolare solo nel 68% delle occasioni avute. Per questo motivo, in molti, chiedono un sacrificio alla Juventus che deve ancora sistemare la faccenda relativa a Moise Kean.

Luca Toni, storico bomber italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Tuttosport’, lanciando un suggerimento su Morata proprio alla dirigenza bianconera. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Morata è abituato a grandi palcoscenici – ha esordito -. Conosce bene Vlahovic ed ha un gran feeling con la Juve. Lui è uno molto duttile che può agire anche da esterno all’interno di un tridente con l’ex viola ed un’ala. Può giocare anche da seconda punta e quando non c’è Vlahovic può giocare anche in posizione da numero nove”. Poi conclude: “Per questi motivi io sono convinto che Morata è l’ideale per la Juve dal punto di vista tecnico. Vale un piccolo sforzo, è di livello internazionale. Io l’ho sempre apprezzato”.