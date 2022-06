“Tratta il rinnovo…”: Juve, brutte notizie per Allegri dal mercato

Ci sono brutte notizie sia per tifosi della Juve che per Allegri. Un obiettivo di mercato, infatti, sta trattando il rinnovo con il suo club.

La Juventus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello scudetto, dopo due quarti posti consecutivi. La dirigenza bianconera, infatti, si sta adoperando per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il primissimo obiettivo è sicuramente quello di far tornare Paul Pogba sotto l’ombra della Mole.

La ‘Vecchia Signora’ ha individuato nel giocatore francese il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto mediano, il quale è stato certamente quello che è andato più in difficoltà in queste ultime due stagioni. La trattativa sembra essere ben avviata e si attenderebbe solo l’annuncio per l’ufficialità del ritorno di Pogba in bianconero.

Se per il centrocampista ci sono buone notizie, per Di Maria la strada è molto in salita. La pista che porta all’argentino, di fatto, si è raffreddata ‘per colpa’ della richiesta del giocatore di avere solo un anno di contratto, mentre la Juventus gli ha offerto un biennale. Ma per Allegri ed i tifosi bianconeri le brutte notizie non sono finite qui.

Juve, cattive notizie per Allegri: Kostic sta trattando il rinnovo con l’Eintracht

La Juventus, infatti, sta seguendo Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, ma la ‘Bild’ ha dato un aggiornamento che non farà piacere ai dirigenti della ‘Vecchia Signora’: “Il giocatore serbo sta trattando il rinnovo con la società dell’Eintracht. Il contratto di Kostic scade l’anno prossimo, ma il club è disposto accontentare la sua richiesta di aumentare l’ingaggio dai 2,5 attuali ai 4,5 milioni di euro a stagione, prolungando il rapporto fino al 2026”.

Kostic, sempre come scritto dal quotidiano tedesco, comunque vada la trattativa per il rinnovo, non andrà via dall‘Eintracht Francoforte per non meno di 20 milioni di euro.La Juventus, intanto, si sta muovendo anche per sostituire Giorgio Chiellini e per prendere un vice Vlahovic. Per il ruolo centrale sono monitorati Milenkovic ed Igor della Fiorentina, mentre per il reparto offensivo sono stati accostati tanti nomi ai bianconeri: da Simeone, passando per Arnautovic, a Gabriel Jesus.