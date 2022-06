Mercato Lazio, novità Luis Alberto e nuovo vice Immobile

Il mercato della Lazio entrerà nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Largo al piano cessioni prima di affondare il colpo sui nuovi acquisti. Luis Alberto resterà in maglia biancoceleste anche nel corso della prossima stagione

Luis Alberto resterà alla Lazio in vista della prossima stagione. E’ questo il nuovo retroscena ai nastri di partenza del prossimo mercato. Da valutare il futuro di Milinkovic Savic, il quale potrebbe dire addio alla capitale solamente di fronte a un’offerta pari o superiore ai 70 milioni di euro.

Per quel che riguarda il ruolo di difensore centrale, non trovano conferme le voci e indiscrezioni su Lovato dell’Atalanta (ultima stagione in prestito al Cagliari), nè quelle su Demiral, il quale potrebbe far ritorno alla Juventus e restare a Torino.

Punto interrogativo per quel che riguarda il ruolo di vice Immobile. Caputo resta in cima alla lista dei Sarri, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Simeone. Il Cholito, corteggiato anche dalla Juventus, potrebbe valutare anche un possibile trasferimento nella Capitale.

Mercato Lazio, c’è anche Mertens: i dettagli

Non solo Caputo o Simeone, la Lazio potrebbe restare alla finestra per valutare il possibile affondo per Mertens qualora l’attaccante belga non dovesse raggiungere un’intesa di rinnovo con il Napoli. Sarri accoglierebbe il suo vecchio attaccante a braccia aperte.

Nessuna conferma su Pinamonti (vicino al Monza), tantomeno sul possibile ritorno di Caicedo. La Lazio valuterà il nuovo vice Immobile senza particolare fretta. Non è escluso che il nuovo rinforzo possa arrivare dal mercato estero e non dalla Serie A.