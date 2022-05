Mercato Lazio, nuova idea per il vice Immobile: superato Caputo

Il mercato della Lazio è pronto a entrare nel vivo: attenzione al ruolo di vice Immobile. Nelle ultime ore starebbe tornando di moda un nome già accostato ai biancocelesti nelle scorse settimane: superato definitivamente Caputo?

La Lazio è pronta a valutare i nuovi obiettivi di mercato in vista dell’estate. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Sarri sarebbe pronto a tornare alla carica per Mertens. L’attaccante belga, attualmente in forza al Napoli, potrebbe valutare un suo addio al club azzurro qualora il tecnico della Lazio dovesse riuscire a convincerlo al trasferimento nella capitale.

Mertens come vice Immobile, ma anche nuova soluzione offensivo nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. L’attaccante belga valuterà il suo rinnovo con il Napoli prima di prendere in considerazione altre destinazioni. Il trasferimento alla Lazio resta complicato, ma non impossibile.

Detto questo, il mercato biancoceleste non si fermerà solamente al potenziale affare Mertens. Per l’attacco piace anche Caputo, ma la sensazione è che l’idea Mertens avrebbe superato totalmente il nome dell’attuale centravanti della Sampdoria. Attenzione anche alla novità in difesa.

Mercato Lazio, sfuma Bernardeschi: in difesa piace Lovato

L’affare Bernardeschi potrebbe essere sfumato definitivamente soprattutto dopo l’inserimento del Napoli nella corsa all’esterno offensivo a parametro zero. In difesa grandi passi avanti per Romagnoli, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Lovato.

Il centrale difensivo di proprietà dell’Atalanta (ultimi sei mesi in prestito al Cagliari) potrebbe vestire biancoceleste a prescindere dall’arrivo di Romagnoli. A centrocampo attenzione al possibile affondo su Rovella della Juventus. In chiave cessioni certo l’addio di Acerbi, mentre Milinkovic Savic lascerà i biancocelesti solamente di fronte a un’offerta da 70 milioni di euro.