Addio Napoli, il campione fa tremare i tifosi: “Non voglio mentirvi…”

Si preannuncia un’estate intensa per il Napoli, che rischia di dover effettuare una cessione dolorosa: cosa sta avvenendo.

Tira aria di rivoluzione in casa Napoli. Il club, nel corso della sessione estiva del mercato, sottoporrà infatti la rosa ad un forte restyling che comporterà gli addii già certi di Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit ai quali non è stato rinnovato il contratto in scadenza a giugno. A lasciare la compagnia potrebbero poi essere anche alcuni titolari, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da decifrare.

È il caso, ad esempio, di Fabian Ruiz legato ai colori azzurri fino al 2023. Gli incontri fin qui andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un nuovo accordo e così la società ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di cederlo subito, così da monetizzare la sua partenza. Un’opportunità di mercato che interessa sia al Real Madrid che al Barcellona. In bilico pure la posizione di Kalidou Koulibaly, anche lui in scadenza tra un anno

Il senegalese ha iniziato ad interloquire con il presidente Aurelio De Laurentiis ma le parti risultano quanto mai distanti. La dirigenza, infatti, ha messo sul piatto una cifra sensibilmente ridotta rispetto a quella percepita dal giocatore: da 6 milioni, in pratica, a 3.5. Una proposta ritenuta irricevibile dal difensore, il quale sarà quindi chiamato a prendere una decisione: accettare e continuare ad essere uno dei simboli del nuovo corso oppure dire di “sì” alla corte della Juventus o del Barcellona, che di recente ha effettuato i primi sondaggi.

Napoli, Koulibaly può andare via

De Laurentiis, dal canto suo, non ha intenzione di blindarlo tuttavia lo lascerà andare via soltanto a patto di ricevere un’offerta da almeno 40 milioni. Un ulteriore incontro andrà in scena nelle prossime settimane ma l’opzione che prevede la separazione resta concreta, come confermato dallo stesso Koulibaly impegnato in questi giorni con la Nazionale del suo Paese.

“Non voglio mentire, per il momento non so niente e non ho parlato con nessuno. Al mio ritorno in Europa vedremo, ma vorrei conoscere la situazione molto velocemente” le parole del calciatore, rilasciate ai microfoni di ‘Seneweb’. Parole destinate ad accendere il mercato del Napoli: il divorzio, ormai, è nell’aria.