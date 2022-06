“Si è proposto alla Roma”: Calciomercato, colpo di scena Mertens

La Roma valuta diversi colpi di mercato in entrata: Mertens si è formalmente proposto al club giallorosso, Mourinho riflette.

La conquista della Conference League ha rappresentato soltanto il primo passo. La Roma, tornata ad alzare al cielo una coppa europea a distanza di 60 anni dall’ultima volta, vuole continuare a crescere e diventare ancora più competitiva. Ecco perché, nel corso della sessione estiva del mercato, si cercherà di portare nella capitale quanti più giocatori di talento possibile. Il primo, Nemanja Matic, è in arrivo: manca soltanto l’ufficialità, attesa per le prossime ore. Il prossimo, poi, potrebbe essere Dries Mertens.

Al tempo stesso i giallorossi stanno sondando altre piste, mettendo nel mirino soprattutto elementi in grado di potenziare il reparto offensivo. Eldor Shomurodov ha deluso le aspettative e con tutta probabilità andrà via: il suo posto potrebbe essere preso proprio dal belga, in rotta con la dirigenza del Napoli. Gli ultimi incontri riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non sono bastati per trovare la quadra e così l’addio, salvo sorprese, andrà in scena presto.

Mertens, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si è formalmente “proposto” a José Mourinho. Il quale, a breve, dovrà prendere una decisione a riguardo. L’ingaggio è alla portata (3.5 milioni) tuttavia sarà necessario battere la concorrenza della Lazio. Nel mirino del direttore generale Tiago Pinto è finito pure Ola Solbakken, legato al Bodo/Glimt fino a dicembre. L’ala classe 1998, reduce da una buona stagione “condita” da 8 reti e 5 assist in 19 apparizioni complessive, ha già comunicato ai norvegesi di voler cambiare aria facendo sapere di gradire il trasferimento in Italia.

Roma, la rosa verso la rivoluzione: oltre a Mertens piace Berardi

L’idea alla base della strategia elaborata dalla dirigenza è quindi quella di sottoporre la rosa ad un profondo restyling. Ulteriori mosse saranno collegate all’eventuale partenza di Nicolò Zaniolo: l’esterno, come noto, piace alla Juventus (pronta a tornare all’assalto se l’operazione Angel Di Maria non andasse secondo i piani) ed al Milan, intenzionato ad offrire come parziale contropartita il cartellino di Ante Rebic.

Nel caso in cui la cessione dovesse andare in porto, allora la Roma si tufferebbe su Domenico Berardi: il neroverde ha messo a segno 15 gol e 17 passaggi vincenti in 33 partite di campionato ed ha chiesto al Sassuolo di poter andare via, così da mettersi alla prova in contesti più competitivi. I contatti sono costanti, ma tutto dipenderà da Zaniolo. Work in progress: per Pinto i mesi estivi saranno roventi.