Dalla Spagna arriva il ‘nuovo padel’: cosa sta cambiando nel gioco del momento

Il mondo del Padel sembra pronto ad una nuova rivoluzionaria svolta. In Spagna studiano nuovi metodi di crescita in questo gioco.

Negli ultimi anni c’è stata un’incredibile esplosione, in Italia ed in tutta Europa, del padel. Questo sport, nato negli anni ‘60 con Enrique Corcuera, ha avuto un’ulteriore crescita negli ultimi anni e milioni di sportivi cercano di studiare le soluzioni migliori per affinare le proprie abilità e competere. In Italia, negli ultimi mesi, sono stati realizzati migliaia di impianti per il padel ed i numeri relativi ai praticanti di questo sport sono senza dubbio positivi.

Abbiamo già visto in passato quali sono le abilità necessarie per crescere nel mondo del padel, è fondamentale avere un ottimo servizio ed un gran rapporto di coppia, ma non serve solo ciò. Rispetto al passato questo sport è diventato sempre più agonistico, gli atleti devono avere una preparazione fisica adeguata e devono seguire diete specifiche.

Come nel tennis, ma in generale in qualsiasi sport, un atleta, per giocare a padel, deve attuare delle strategie. C’è chi gioca in maniera difensiva e chi gioca in maniera più aggressiva, possiamo vedere atleti che scendono spesso a rete ed altri che preferiscono ‘combattere’ da fondo campo. Ogni atleta ha la sua strategia preferita, ma in Spagna si è creata una vera e propria forma. Nel paese dove è nato il tiki-taka nel calcio, sta nascendo anche il padel 2.0 o anche il ‘nuovo padel della potenza”.

Padel, in Spagna tante novità di gioco

Diversi atleti iberici hanno sperimentato che, per ottenere migliori risultati in questo sport, è fondamentale avere un gioco molto aggressivo. Il ‘padelista’ deve provare a chiudere il punto il prima possibile durante lo scambio, mediante colpi molto potenti ed incisivi e mediante lo smash. Questo è un colpo che nel tennis non si usa spesso, solo in presenza di lob (pallonetti), mentre è più facile provarci quando si tratta di padel.

Osservando la classifica dei migliori giocatori al mondo di padel, possiamo notare che ci sono sempre più spagnoli e che questi attuano uno stile di gioco molto aggressivo. Più che difendere è obiettivo dell’atleta quello di chiudere il punto il prima possibile e far si che l’avversario resti senza via di scampo.

Il giocatore ha una mentalità totalmente diversa rispetto ad un decennio fa. Ora, più che le tecniche di gioco, sono fondamentali caratteristiche come potenza, velocità ed aggressività a rete. Prima era fondamentale avere un buon diritto e un buon rovescio, ora con il padel 2.0 velocità e potenza assumono un ruolo fondamentale con l’atleta che deve avere quindi un’ottima preparazione atletica.

Tra i principali esponenti di questa nuova scuola ci sono gli spagnoli Fernando Belasteguin e Juan Lebron. Questi presentano un gioco molto aggressivo e, che, nel corso degli anni ha aiutato loro a conseguire tanti importanti successi.