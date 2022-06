“È a un passo”: calciomercato Fiorentina, Commisso scatenato

La Fiorentina, dopo aver blindato Italiano per le prossime tre stagioni, pensa agli innesti giusti per la squadra: il giocatore è a un passo.

La Fiorentina, dopo la buona stagione condotta in Serie A con la classificazione in Conference League, pensa già a come affrontare al meglio i prossimi mesi. Gli impegni aumentano e per questo Vincenzo Italiano ha bisogno di maggiori garanzie. A tal proposito, il giocatore è praticamente a un passo. Commisso non vuole fermarsi.

La Fiorentina, proprio nella giornata di ieri, ha voluto rinnovare il contratto a Vincenzo Italiano, come riferito da ‘Sky Sport’. Colui che è stato in grado di dare un nuovo slancio alla squadra e di ridarle vigore soprattutto a livello mentale. Per questo motivo, la Viola ha deciso di prolungare il suo contratto (manca solamente l’ufficialità) per altri tre anni, fino al 2025, aumentando l’ingaggio e portandolo a 2 milioni a stagione.

La volontà di creare un solido progetto tecnico c’è. Commisso allora vuole portare a Firenze quei profili che possano rappresentare maggiori garanzie. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, il più vicino all’approdo in viola è attualmente Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco, si legge: “È a un passo“.

Calciomercato Fiorentina, Grillitsch è a un passo: primo rinforzo in arrivo per il club viola

La Fiorentina, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, tenterà un ultimo e disperato assalto per cercare di trattenere con sé Torreira. Il centrocampista ha fatto davvero molto bene quest’anno a Firenze, segnando gol importanti e non fermandosi praticamente mai in campo. Il diritto di riscatto dall’Arsenal è scaduto il 31 maggio, ma la Viola potrebbe tentare un ultimo tutto per tutto.

Con la situazione in bilico, in ogni caso, il club di Commisso si è già guardato intorno e ora sarebbe a un passo dal chiudere la trattativa per Florian Grillitsch, in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. Il centrocampista può così arrivare a parametro zero. Per lui la Fiorentina mette sul piatto della bilancia con molta probabilità un quadriennale a 2 milioni di euro a stagione.