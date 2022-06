Calciomercato Inter, Marotta vicino alla conclusione della trattativa

L’Inter potrebbe a breve piazzare un nuovo colpo sul mercato: Marotta è vicino alla conclusione dell’affare

Sarà un mercato molto particolare per l’Inter, proprio come lo scorso anno. Andranno fatte delle cessioni e ci saranno degli addii duri da digerire. C’è stato quello di Ivan Perisic, esterno offensivo croato che ha deciso di andare nel Tottenham di Antonio Conte. Si è parlato dell’addio di Alessandro Bastoni, che è deciso a continuare la sua avventura con la maglia nerazzurra e proseguire il ciclo in Serie A. Diverse sono le squadre interessate al difensore, soprattutto in Premier League.

In ogni caso, Marotta è alla ricerca di un giocatore in grado di prendere il posto di Perisic. Almeno numericamente, perché a gennaio l’Inter si era già cautelata con l’arrivo di Robin Gosens dall’Atalanta. E l’ad nerazzurro è vicino a chiudere un colpo molto interessante, ovvero Raoul Bellanova dal Cagliari.

Inter, la prossima settimana si chiude per Bellanova

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter pagherà per Bellanova circa otto milioni di euro. Una cifra in linea coi parametri del club nerazzurro, che concederà il prestito di qualche giocatore della Primavera. Su tutti, Cesare Casadei, che si è messo in mostra con l’Under 19 di Nunziata. Ma il Cagliari vorrebbe anche il prestito dell’argentino Franco Carboni. L’appuntamento con Marotta è fissato alla prossima settimana.

Per l’Inter si tratta di un colpo importante in prestito, un giovane che gioca in Under 21 e che con la maglia nerazzurra acquisirebbe esperienza anche in campo internazionale. Quella necessaria, secondo Mancini, per vestire la maglia dell’Italia.