Calciomercato Juve, colpo di scena: cifra monstre rifiutata, Agnelli incredulo

Si avvicina l’apertura ufficiale del calciomercato ed emerge un’enorme indiscrezione su un obiettivo sfumato della Juventus.

Alla fine di giugno il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Sarà soltanto a quel punto che molte trattative fino a oggi soltanto accennate o andate in scena lontano dai riflettori potrebbero diventare ufficiali, andando a sorprendere anche i tifosi e gli addetti ai lavori più informati.

Tra queste una sembrerebbe essere definitivamente sfumata ma nei giorni scorsi avrebbe avuto tutto il potenziale per diventare un vero e proprio caso. L’ennesimo episodio di un calciomercato interno tra big che avrebbe potuto infiammare le tifoserie e soprattutto modificare in modo sostanziale gli equilibri in Serie A.

Protagonista la Juventus, che come già accaduto nell’estate 2016 con Gonzalo Higuain avrebbe provato a strappare al Napoli una delle sue stelle più luminose. Il nome? Quello di Kalidou Koulibaly, che evidentemente a Vinovo avevano ritenuto l’ideale per raccogliere la pesante eredità lasciata da Giorgio Chiellini.

Calciomercato clamoroso: la Juventus punta Koulibaly

A svelare quella che può essere definita una vera e propria bomba di calciomercato è stato Massimo Brambati, ex calciatore e oggi agente e opinionista che ai microfoni di Maracanà su TMW Radio ha svelato: “Koulibaly ha ricevuto un’offerta incredibile dalla Juventus, che lo ha contattato proponendogli una cifra irrifiutabile. Ma ha rinunciato, perché non voleva tradire i tifosi del Napoli“.

Anche se ufficialmente la Vecchia Signora al momento cerca un vice-Vlahovic e di aggiustare un centrocampo molto criticato negli ultimi anni, pare che anche in difesa Allegri chieda rinforzi. Soprattutto se dovesse partire anche De Ligt, voce su cui anche in questo caso Brambati ha detto la sua: “La sua cessione dipende dalle strategie del club che ancora dobbiamo capire. Certo se partirà servirà qualcun altro al suo posto.”

Qualcuno che però non dovrebbe essere Koulibaly. Mentre insegue i propri obiettivi di calciomercato, il Napoli intende tenersi stretti i propri gioielli. O perlomeno non vuole rassegnarsi, come accadde nel 2016, di vederli trasferirsi alla concorrenza. Per la difesa la Vecchia Signora guarderà altrove o tornerà alla carica?