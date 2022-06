Colpo di scena Inter: Berlusconi fa esultare i tifosi, il motivo

Giorni frenetici per il mercato dell’Inter. Una grossa mano potrebbe arrivare dall’ex presidente del Milan, ora patron del Monza, Berlusconi.

Sono giorni di grande lavoro quelli che attendono Beppe Marotta sul mercato dell’Inter. Il dirigente nerazzurro infatti, oltre a guardare al mercato in entrata, deve anche compiere una serie di operazioni in uscita per fa quadrare i conti.

In tal senso un grande aiuto potrebbe arrivare dal neopromosso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il club biancorosso, alla sua prima storica partecipazione in massima serie, ha logicamente bisogno di costruire una rosa all’altezza della categoria, in grado di regalare, in questo primo anno di Serie A, una salvezza tranquilla.

Ecco quindi che Silvio Berlusconi potrebbe diventare un grande alleato di mercato di Beppe Marotta. Il Monza andrebbe così a risolvere diversi problemi in uscita dei nerazzurri, permettendo poi a Marotta, per la gioia dei tifosi dell’Inter, di concentrarsi con più serenità sul mercato in entrata.

Inter, asse di mercato col Monza: tra riscatti e nomi nuovi

Stando a quanto riportato da Tuttosport, tra i due club potrebbe nascere un’asse di mercato. In ballo ci sono i riscatti di Di Gregorio, già concluso, e quello di Pirola, su cui si sta lavorando. Marotta e Galliani però non sembrano volersi fermare qui. Infatti starebbero imbastendo altri due colpi.

Al Monza piace molto Andrea Pinamonti. L’ottima stagione in prestito all’Empoli lo rende un profilo perfetto per le ambizioni dei biancorossi. Altra questione che i due club stanno trattando è quella relativa a Stefano Sensi. Qui però le cifre iniziano a farsi pesanti, con il calciatore che deve essere ceduto, per questioni di bilancio, per non meno di 15 milioni. Vedremo il ‘favore’ di Berlusconi fino a dove si spingerà.