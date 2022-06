Mani nei capelli per Inzaghi: Inter, l’infortunio è più grave del previsto

Inter, la notizia preoccupa non poco. Inzaghi rischia di perdere uno dei suoi uomini migliori: gli esami clinici non portano buone notizie.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. Il club nerazzurro è impegnato sul mercato in entrata vista la lunga lista dei desideri. Prima di ricorrere alla finestra estiva di calciomercato, però, bisognerà blindare i top player per restare competitivi anche il prossimo anno.

Diversi membri della formazione di Inzaghi sono corteggiati dai top club d’Europa. Uno tra questi è sicuramente Milan Skriniar, pilastro della retroguardia nerazzurra. Sulle sue tracce c’è il Paris Saint-Germain, ma al momento l’Inter è preoccupata dalle condizioni fisiche del calciatore, infortunatosi in Nazionale.

Inter, infortunio Skriniar: le condizioni

Dopo lo stop con la Nazionale slovacca, Skriniar si è sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici per definire l’entità del suo infortunio. Secondo quanto riferito da ‘Gazzetta.it’, il difensore del club lombardo è rientrato in giornata in Italia per incontrare lo staff medico dell’Inter. Gli esami di oggi, però, non sembrano aver portato buone notizie per il calciatore e per mister Inzaghi.

Pare confermato, infatti, il problema ai flessori della coscia, sotto il gluteo, con versamento. L’entità dell’infortunio, dunque, è più grave del previsto. Ulteriori controlli a tal proposito verranno effettuati non prima di venti giorni. Solo allora sarà possibile stilare i tempi di recupero che potrebbero allungarsi anche a sei settimane. Qualora lo stop fosse ancora lungo, la notizia si rivelerebbe una brutta gatta da pelare per mister Simone Inzaghi che rischierebbe di perdere uno degli uomini migliori del suo scacchiere in vista di quella che sarà la prima parte di preparazione estiva. I tifosi del club lombardo incrociano le dita: i prossimi giorni potrebbero risultare quelli decisivi per il rientro del calciatore slovacco.