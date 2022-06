Mercato Monza, Maldini fa sorridere Galliani: arriva il nuovo acquisto

Il mercato del Monza è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, non è escluso che Galliani e Berlusconi possano valutare un nuovo affare con il Milan

Promozione in Serie A e piede sull’acceleratore per cercare di confermare la categoria e puntare a nuovi obiettivi già dall’imminente stagione e nel prossimo futuro. Il mercato del Monza partirà con l’affondo su un nuovo centravanti, un nuovo esterno offensivo, un centrocampista e un difensore centrale.

Difficile arrivare a Belotti: l’attaccante del Torino piace all’Atalanta e al Monaco, ma non è escluso che possa valutare anche la possibilità di rinnovo con il Torino. Il Monza osserva interessato, ma la trattativa resta decisamente complicata. Strada spianata per Pinamonti: l’attaccante dell’Empoli sarà il primo obiettivo del mercato biancorosso.

Occhi puntati anche su Messias del Milan. Qualora i rossoneri dovessero decidere di non riscattare l’ex Crotone, il Monza potrebbe fiondarsi con forte decisione su di lui per rinforzare la corsia di destra. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma la situazione potrebbe evolversi già dai prossimi giorni. Maldini potrebbe spianare la strada al Monza.

Mercato Monza, non solo Messias: piace anche Pessina

Come riferito da Sportitalia, il Monza potrebbe tentare l’affondo anche per Pessina dell’Atalanta. Il centrocampista nerazzurro piace particolarmente a Stroppa e potrebbe completare il centrocampo arricchendolo di esperienza, qualità e tecnica. Bisognerà capire quali saranno le richieste da parte della Dea.

Per quel che riguarda la difesa, invece, non trovano conferme le indiscrezioni su Rugani. Il Monza non ha contattato la Juventus e il centrale difensivo ha un ingaggio da circa 3 milioni di euro che potrebbe far sfumare sul nascere il possibile interesse.