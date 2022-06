Napoli, stavolta son guai: mani nei capelli per De Laurentiis

Sono molto intensi per il mercato del Napoli, proprio in queste ore è arrivata una brutta notizia per De Laurentiis.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, i tifosi del Napoli rischiano di veder andar via altri due giocatori che hanno cambiato la storia della loro squadra: Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Entrambi, infatti, possono trasferirsi in un altro club in questa sessione di mercato estiva, anche se hanno due situazioni contrattuali diverse.

Il contratto del belga, di fatto, scadrà a fine mese, mentre quello del difensore centrale l’anno prossimo. Aurelio De Laurentiis sta cercando di rinnovare il contratto dei due calciatori, ma i nuovi parametri economici imposti dalla società per tagliare il monte ingaggi sono un duro ostacolo da superare in queste due trattative.

Bisogna considerare anche il fatto che sia Dries Mertens che Kalidou Koulibaly sono seguiti da tante squadre: il centravanti da Lazio e Valencia, mentre il senegalese dal Barcellona di Xavi. Proprio sul difensore ci sono delle importantissime novità di mercato, che non faranno piacere ad Aurelio De Laurentiis.

Napoli, l’agente di Koulibaly ha comunicato la voglia del suo assistito di andare al Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, infatti, Fali Ramadani, agente di Koulibaly, ha comunicato al patron partenopeo la volontà del suo assistito di voler andare al Barcellona. Il procuratore ha ribadito anche il rifiuto del centrale di prolungare con il Napoli il contratto che scadrà l’anno prossimo.

Ramadani, sempre come scritto dal quotidiano sportivo iberico, voleva anche riferire dell’offerta del Barcellona che, però, deve cercare di vendere prima qualche giocatore. Il centrale, come d’accordo con De Laurentiis, dovrebbe esserci a Dimaro se prima non avverrà il suo trasferimento al club catalano. Il centrale sarà agli ordini di Luciano Spalletti in Trentino, ma spererà che possa trasferirsi in Spagna prima che cominci ritiro di Castel di Sangro.