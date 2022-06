Napoli, salti di gioia per Spalletti: la rivelazione del titolare è una manna

Spalletti ha un’arma in più il prossimo anno. Annuncio a sorpresa del calciatore titolare, esultano finalmente anche i tifosi del Napoli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, dopo aver ufficializzato il rinnovo di Juan Jesus, il riscatto di Anguissa e l’acquisto di Olivera dal Getafe, è già proiettato sulla finestra estiva di mercato.

Gli azzurri, però, hanno numerosi membri della rosa che sono corteggiati da diversi top club europei. Oltre a Kalidou Koulibaly, corteggiato da Juventus e Barcellona, anche altri titolari sono finiti sulle liste dei desideri di alcuni direttori sportivi. Uno tra i calciatori che sembrava essere finito sulla lista dei partenti è Mario Rui. Il terzino portoghese, invece, sembra aver ribaltato tutto.

Calciomercato Napoli, annuncio di Mario Rui sul futuro

Il laterale azzurro ha rilasciato una lunga intervista a ‘SportTV’, emittente portoghese. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Simo delusi perché lo scudetto era alla nostra portata quest’anno. Anche se ormai è passato un po’ di tempo dalla fine del campionato, molti calciatori azzurri pensano ancora alla delusione del finale di stagione, il campionato poteva finire in un altro modo”.

Poi l’annuncio sul suo futuro: “Col Napoli ho ancora altri tre anni di contratto. A Napoli mi trovo bene, anche la mia famiglia lo pensa. Io non ho intenzione di andare via e lasciare il club. La Nazionale? Mi piacerebbe ritornarci. So che se gioco come ho fatto quest’anno posso avere qualche chance in più per esserci. Non essere in quel gruppo è un vero peccato, vorrei indossare la maglia del Portogallo. Ho sempre fatto il tifo per i miei compagni di squadra e per la mia Nazionale, anche se non sono stato convocato negli ultimi mesi”.