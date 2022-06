Addio al club e ribaltone: Ancelotti, la notizia spiazza i tifosi

Non è tutto soltanto positivo nell’esperienza di Carlo Ancelotti. C’è un calciatore, infatti, che non ha un ottimo ricordo dell’allenatore del Real Madrid.

In Italia è una celebrità, in Spagna altrettanto, eppure non è tutto rose e fiori per Carlo Ancelotti. Il tecnico è reduce della vittoria della Champions League con il Real Madrid, che ha esaltato ancora una volta in più le grandi capacità di condottiero di ‘Re Carlo’, offuscando pesantemente le parentesi negative.

Non tutti i giocatori che hanno avuto Ancelotti come allenatore, infatti, ne conservano il miglior ricordo. Non per l’approccio del tecnico o per i risultati conseguiti, bensì per la crescita personale. D’altronde, non è facile adattarsi a qualsiasi metodo di lavoro o schema di gioco.

È il caso di Joshua Kimmich. Si tratta del centrocampista della Nazionale tedesca e del Bayern Monaco. Il giocatore è ormai un perno della formazione bavarese, di cui fa parte dal 2015. Eppure l’esperienza tedesca è fatta di chiaroscuri.

Bayern Monaco, Kimmich ricorda l’esperienza difficile con Ancelotti

Intervenuto a ‘So Foot’, Kimmich ha parlato proprio dell’annata 2016-17 con l’italiano in panchina: “Quando Ancelotti era al Bayern, non andavano bene le cose per me. Non giocavo quanto avrei voluto e quanto mi sarebbe piaciuto. Avevo valutato di dire addio al Bayern Monaco. Però quando lui è andato via, sono tornato titolare. Abbiamo vinto tutto e non mi sono più interrogato sulla permanenza al Bayern Monaco“.

Kimmich, infatti, ammette che avrebbe potuto prendere una drastica decisione: “Per un determinato periodo di tempo, ho pensato di lasciare il club. Adesso, qui mi diverto molto. Tuttavia nella mia testa, c’è sempre l’idea di affrontare una sfida professionale e personale per scoprire nuovi orizzonti”.