“Visite e firma”: Marotta scatenato, l’Inter sblocca l’operazione

L’Inter sta per assestare il secondo colpo in vista della prossima stagione: Beppe Marotta dà un’opzione in più a Simone Inzaghi

Beppe Marotta impegnato su più fronti. Sono diverse le operazioni di mercato che vedono seduto al tavolo l’amministratore delegato nerazzurro. L’Inter si guarda intorno per puntellare la difesa, con Bremer – calciatore sul quale si è espresso nelle scorse ore il direttore dell’area tecnica del Torino Vagnati – in cima alla lista, sogna il ritorno di Lukaku ed è vicina a Dybala nel reparto avanzato mentre in mezzo sta per piazzare il prossimo colpo.

L’operazione che l’Inter è vicina a concretizzare per il centrocampo riguarda l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno è ormai ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Nell’edizione di oggi, ‘TuttoSport’ ha fatto il punto sul calciatore legato alla Roma fino al prossimo 30 giugno.

Inter, Mkhitaryan ormai ad un passo: nella prossima settimana visite mediche e firma sul contratto biennale

Il giornale torinese ha aggiornato il capitolo Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno è ormai in procinto di lasciare la Roma perché convinto dalla proposta avanzata dall’Inter. Nel corso delle ultime ore, sono stati limati e risolti gli ultimi aspetti del nuovo contratto. Il giocatore, che potrebbe essere l’alternativa a Calhanoglu nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi (può giostrare però pure come seconda punta all’occorrenza), secondo quanto riferito da ‘TuttoSport’, firmerà il suo nuovo contratto nella prossima settimana.

L’ex Arsenal e Manchester United saluterà Mourinho e la Roma per abbracciare l’Inter con cui metterà la firma su un accordo per i prossimi due anni a 3.8 milioni netti a stagione. Una cifra a cui si aggiungono poi ulteriori bonus fino ad arrivare a 4.5 milioni. Una proposta importante che ha definitivamente convinto Mkhitaryan.

Per Marotta, in attesa di concretizzare pure il colpo Dybala, si tratta del secondo colpo a parametro zero dopo l’arrivo di André Onana. Il portiere camerunese ha già svolto le visite mediche da diversi mesi.