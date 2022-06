Calciomercato Inter, Marotta sorride a metà: una buona ed una cattiva notizia

L’Inter nelle ultime ore ha incassato parole dolci a metà: l’assalto di Marotta per uno dei giocatori più forti del campionato prosegue

Inter impegnata sul mercato per garantire a Simone Inzaghi gli ‘ingredienti’ per ‘condire’ il suo disegno tattico in vista della prossima stagione, specie alla luce delle possibili partenze. Non è un mistero, infatti, che i nerazzurri cederanno almeno un altro pezzo della propria rosa.

Dopo le cessioni di un anno fa di Hakimi e Lukaku, con quest’ultimo che ora potrebbe compiere il cammino inverso, l’ad Beppe Marotta potrebbe accettare le lusinghe per un altro dei pilastri dell’undici. Corteggiati dalla Premier in maniera particolare Skriniar e Bastoni. Non mancheranno comunque gli ingressi. In queste ore per l’Inter sono arrivate due notizie: una buona e l’altra cattiva.

Inter, il ds del Torino Vagnati su Bremer: “I nerazzurri sono una possibilità ma dire che è vicino è esagerato”

L’Inter da vario tempo si sta muovendo per completare l’ingaggio di Bremer. Il difensore centrale brasiliano classe 1997 si è imposto come uno dei calciatori più granitici della Serie A. I numeri difensivi del calciatore di Itapitanga hanno suscitato l’interesse di vari top club europei. Il difensore del Torino, secondo le statistiche raccolte sul sito ufficiale della Lega Serie A, risulta essere il giocatore con più recuperi compiuti in campionato (466).

Di lui, nelle scorse ore, ha parlato il direttore dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati. Il dirigente granata è intervenuto durante ‘Calciomercato – L’Originale’, in onda su ‘Sky Sport’. Una notizia buona e una cattiva per Beppe Marotta: “Bremer è risultato il miglior calciatore del campionato, il più votato. Oltre ad essere un grande difensore è anche un ragazzo eccezionale, un leader. Abbiamo tante richieste e le valuteremo con lui. L’Inter è sicuramente una possibilità ma dire che sia vicino ai nerazzurri è esagerato”, ha chiosato Vagnati. Il ds ha poi parlato pure dei movimenti in entrata della sua squadra, riconoscendo la volontà di trattenere Pietro Pellegri, di proprietà del Monaco.